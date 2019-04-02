ZENA выступит на "Евровидении-2019" в первом полуфинале под восьмым номером

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель Беларуси на конкурсе песни "Евровидение-2019" ZENA с композицией "Like it" выступит в первом полуфинале под номером восемь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В этом году порядковые номера участников полуфиналов "Евровидения-2019", как и в прошлые годы, определяли продюсеры песенного форума. По мнению организаторов, такой подход позволяет сделать шоу более эффектным с точки зрения режиссуры.

Первый полуфинал состоится 14 мая. Страны выступят в следующей очередности: 1. Кипр, 2. Черногория, 3. Финляндия, 4. Польша, 5. Словения, 6. Чехия, 7. Венгрия, 8. Беларусь, 9. Сербия, 10. Бельгия, 11. Грузия, 12. Австралия, 13. Исландия, 14. Эстония, 15. Португалия, 16. Греция, 17. Сан-Марино.

Второй полуфинал пройдет 16 мая. Очередность стран следующая: 1. Армения, 2. Ирландия, 3. Молдова, 4. Швейцария, 5. Латвия, 6. Румыния, 7. Дания, 8. Швеция, 9. Австрия, 10. Хорватия, 11. Мальта, 12. Литва, 13. Россия, 14. Албания, 15. Норвегия, 16. Нидерланды, 17. Северная Македония, 18. Азербайджан.