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ZENA выступит на открытии международного форума "ТИБО-2019" в Минске

Культура 05.04.2019 | 16:13
ZENA. Фото из архива
ZENA. Фото из архива

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2019" ZENA выступит на открытии XXVI Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2019", который пройдет с 8 по 12 апреля в "Минск-Арене", сообщили корреспонденту БЕЛТА в коллективе певицы.

Сейчас у исполнительницы очень напряженный график. Репетиции сменяют многочисленные встречи и участие в различных музыкальных проектах. Сейчас ZENA находится в Нидерландах, где 6 апреля примет участие в традиционном концерте "Евровидения" в Амстердаме. Крупное европейское промомероприятие пройдет в 11-й раз. В Амстердаме встретятся практически все участники предстоящего песенного шоу, и ZENA представит свою песню "Like it" широкой евровизийной публике.

На 8 апреля у юной артистки запланирована встреча с представителями футбольного клуба "Динамо-Брест". Клуб подготовил для вокалистки сувенирную продукцию, которая должна принести ей удачу на конкурсе. "Кроме того, вечером этого же дня ZENA представит свою композицию на открытии Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2019". 9 апреля она примет участие в официальном приеме по случаю открытия XXVI Международной специализированной выставки "ТИБО-2019". 24 апреля ZENA выступит на Moscow Eurovision Party 2019. Это будет девятая официальная российская pre-party и большой гала-концерт самого популярного международного песенного конкурса "Евровидение", во время которого свои песни представят конкурсанты более чем из 10 стран-участниц", - рассказали в команде певицы.

Вместе с тем все изюминки обновленного номера для "Евровидения-2019" ZENA раскроет только в Тель-Авиве. Как сообщалось, она выступит в первом полуфинале конкурса песни под номером восемь. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй - 16-го.

Финал конкурса песни "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве 18 мая. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы медиахолдинга - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".-0-

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