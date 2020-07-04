Жанет: Беларусь достигла огромного прогресса за достаточно короткий период времени

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь достигла огромного прогресса за достаточно короткий период времени. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала популярная белорусская певица Жанет.

"Было бы странно, если бы я не заметила того прогресса, который произошел за последние годы в нашей стране. Вопрос в том, хотят ли люди это замечать. Судя по некоторым комментариям, можно подумать, что мы живем в разных странах. Я помню, в каком виде была страна 25 лет назад. Мы были безработные, нищие. Я помню, насколько тяжело нам жилось, просто нечего было есть. Более того, мы можем сравнить наш сегодняшний уровень жизни с тем, как живут люди в других странах, сопоставить и сделать соответствующие выводы. Я много выступаю с концертами в разных регионах Беларуси и вижу реальную картину того, что там происходит. У нас строятся дороги, метро, развивается социальная инфраструктура. Вокруг чистота и красота. Все это можно перечислять до бесконечности. Для меня это огромный прогресс, которого достигла страна за такой короткий период времени", - сказала Жанет.

По ее словам, важно, что сегодня в Беларуси поддерживается талантливая молодежь. "Это то, чего не было в мое время. И я понимаю: если бы я начинала свой творческий путь сейчас, то, наверное, добилась бы своих успехов гораздо раньше. Потому что сегодня у молодых есть возможность себя показать и реализовать, - отметила певица. - Что касается дальнейшего развития, лично у меня такая позиция: хочешь изменить свою жизнь, страну, планету в целом - начинай с себя. Поэтому от каждого из нас на местах зависит то, какой будет наша страна дальше. Я люблю свою родину, нашу Беларусь. Я здесь стала певицей, и мне есть за что благодарить страну. Я сделаю все возможное, чтобы моя страна процветала и мои дети жили лучше, чем я. Но подчеркиваю: все это зависит только от меня самой".-0-