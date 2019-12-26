Ждем новых знакомств и яркого праздника - витебские студенты о Венском бале

26 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Студенты Витебского государственного университета имени П.М.Машерова завершают подготовку к масштабному Венскому балу, который пройдет в Минске 28 декабря. О своих ожиданиях молодые люди рассказали корреспонденту БЕЛТА.

От Витебской области на бал во Дворце Независимости поедут студенты вузов региона, а также кадеты Полоцкого и Витебского училищ. Парни и девушки достигли успехов в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности. Витебский госуниверситет представят Евгения Кулакова, Мария Петнянос, Игорь Семенов и Владислав Хабаков. Студенты на протяжении нескольких месяцев репетировали такие танцы, как кадриль, галоп, падепатинер.

Евгения Кулакова и Владислав Хабанов

"Элементы разучивались легко, сложностей особых не было. Сейчас такой период - курсовые, зачеты, сессия начинается, но благодаря репетициям отвлекались, переключались на танцы, и это даже помогало в учебе", - говорит студент четвертого курса биологического факультета Игорь Семенов.

Игорь Семенов

Для молодых людей участие в таком масштабном мероприятии - новый опыт. После того, как кружились в танце на школьных выпускных, ничего похожего не было. "Первый раз буду танцевать на Венском балу. С одной стороны, эмоции и ожидания только положительные. С другой, волнительно: нужно соответствовать уровню. Приятно, что любимый университет дал такую возможность", - отмечает студентка юрфака Мария Петнянос.

Мария Петнянос

По словам студентов, от бала они ждут новых знакомств с умными и талантливыми людьми и яркого праздника. "Такая обстановка, общение со сверстниками вдохновляют", - добавляет Мария.

У парней костюмы готовы, рубашки отутюжены. Девушки сегодня заберут наряды из проката. Завтра утром студенты отправятся в Минск, где пройдет генеральная репетиция.-0-

Фото Александра Хитрова