Женские портреты и цветочные натюрморты Людмилы Курилович представят в Минске

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка Людмилы Курилович "Святочны букет для жанчын" откроется 22 февраля в художественной галерее "Университет культуры", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Будут представлены женские портреты и цветочные натюрморты, созданные в разные периоды. Автор всегда в творческом поиске. "В последнее время она все чаще обращается к жанру портрета. Неразрывная связь Людмилы Курилович с малой родиной является для художницы источником света, сюжетов и воспоминаний. Среди героев ее портретов - земляки, родственники, друзья", - отметили организаторы.

"Посетители смогут увидеть все "времена года" женской души: девочка, девушка, женщина", - рассказали в галерее.

Людмила Курилович - художник-любитель. После окончания в 1986 году Витебского государственного педагогического института имени С.М.Кирова переехала в Россию, в настоящее время живет в Москве. Была преподавателем математики и физики, заместителем директора по воспитательной работе в гимназии, консультантом департамента социальной политики Постоянного комитета Союзного государства.

"Живопись вошла в жизнь Людмилы Курилович пять лет назад. Именно тогда она впервые взяла кисть в руки. Развитие художницы проходило очень стремительно. Состояние души, возникшее при написании работ, передавалось на холсте, и произведения получали высокую оценку от зрителей. В творчестве сотрудничала с народными художниками Валентином Сидоровым, Георгием Поплавским, братьями Сергеем и Алексеем Ткачевыми. Ее картина "Мудрасць" победила на конкурсе живописи в номинации "Портрет" на неделе искусств в Греции в 2019 году", - подчеркнули организаторы.

За пять лет автор приняла участие во многих совместных выставках и провела девять персональных. Работы Людмилы Курилович находятся в музеях Беларуси, в частных коллекциях во Франции, Германии, Нидерландах, Канаде, странах СНГ.

Познакомиться с ее работами в Минске можно будет по 9 марта.-0-