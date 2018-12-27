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Жерар Депардье празднует 70-летие

Культура 27.12.2018 | 07:05

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Его называют воспитанником улицы, великаном со страниц Рабле и грубияном, но Жерар Депардье по-прежнему остается одним из популярнейших и любимейших актеров не только во Франции, но и далеко за ее пределами. Сегодня он празднует 70-летний юбилей.

Президент Беларуси поздравил Жерара Депардье с 70-летиемПрезидент Беларуси поздравил Жерара Депардье с 70-летием
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси хорошо знают актера и ценят как мастера, глубоко увлеченного своим делом.

Жерар Депардье родился 27 декабря 1948 года в небольшом французском городке Шатору в бедной рабочей семье, где кроме него было еще шестеро детей. После рождения Жерара финансовое положение семьи ухудшилось: отец начал пить, нередко пропадал из дома. За мальчиком никто не присматривал.

В 1951 году в рамках развития военного блока НАТО в городе разместилась американская авиабаза. Для Жерара и его брата военная база стала настоящим домом. Там ребята познавали американскую культуру, смотрели американские фильмы и слушали музыку. Школу знаменитый актер так и не закончил, а в 1962 году получил свидетельство о неполном среднем образовании.

В те годы никто даже не мог предположить, что в будущем Депардье станет знаменитым актером. А началось все с того, что он однажды встретил на вокзале в Шатору друга, который пригласил поехать с ним в Париж. Там Жерар поступил на платные драматические курсы Шарля Дюллена. Чтобы учиться, Депардье жил где придется и питался чем попало, подрабатывал в закусочных, убирал помещения, таскал декорации в театрах.

В Летнем амфитеатре в Витебске состоялся первый сольный концерт: заслуженная артистка России Зара с новой программой "Мир вашему дому" собрала полный зал. 10 июля, 2018 года
В Летнем амфитеатре в Витебске состоялся первый сольный концерт: заслуженная артистка России Зара с новой программой "Мир вашему дому" собрала полный зал. 10 июля, 2018 года

После окончания курсов он был принят в школу драматического искусства, по окончании которой начал работать в любительской труппе "Кафе де ля Гар". Там сложился актерский дуэт Жерар Депардье - Патрик Деваэр. Молодых актеров заметил известный кинорежиссер Бертран Блие и пригласил на главные роли в свою картину "Вальсирующий". Они сыграли бесшабашных, беспринципных парней, которые живут только сегодняшним днем.

Став звездой, Депардье снялся практически у всех ведущих режиссеров французского кинематографа: Франсуа Трюффо, Алена Рене, Марко Феррери. Событием стал выход картины "Сирано де Бержерак", где актер сыграл главную роль. Картина получила девять высших наград на кинофестивале в Каннах, наград удостоились и все исполнители, за исключением Депардье.

Причина заключалась в том, что актер очень любит скандалы. Он всегда рассказывает журналистам истории о своих любовных похождениях. Публикация одной из них и послужила поводом для отказа в престижной награде. Среди его любовниц называют топ-модель Наоми Кэмпбелл, актрис Катрин Денёв и Роми Шнайдер.

Осенью 1968 года Жерар познакомился в Париже со своей будущей женой Элизабет Гиньо. Элизабет происходила из давнего аристократического рода и принадлежала к одной из богатых семей Парижа. 11 апреля 1970 года влюбленные поженились. Элизабет подарила Жерару дочь и сына. Брак продлился 26 лет, супруги расстались после признания Жераром внебрачного отцовства. Официально у Жерара Депардье 4 ребенка, но по утверждению самого актера, всего у него 20 детей от 10 разных женщин, просто от некоторых он откупился деньгами.

Жерар Депардье считает себя гражданином мира. 1 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства.

В интервью журналу Le Figaro TV Magazine Жерар признался, что хочет продать все свое имущество во Франции и в перспективе собирается пожить в Беларуси.

Жерар Депардье возложил цветы к Кургану Славы. 22 июля, 2015 года
Жерар Депардье возложил цветы к Кургану Славы. 22 июля, 2015 года

22 июля 2015 года Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с известным французским актером. Глава государства провел для Жерара Депардье краткую экскурсию по территории официальной резиденции "Озерный" в Острошицком городке, ознакомил с некоторыми образцами белорусской сельскохозяйственной техники и обучил навыкам ручной косьбы.-0-

Жерар Депардье и Александр Лукашенко. 22 июля, 2015 года
Жерар Депардье и Александр Лукашенко. 22 июля, 2015 года

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