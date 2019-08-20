Жеребьевка финалистов нацотбора детского "Евровидения" состоится 21 августа

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жеребьевка финалистов национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2019" состоится 21 августа в Белтелерадиокомпании, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Сегодня в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании прошло живое прослушивание 38 претендентов на участие в национальном отборочном туре детского конкурса песни "Евровидение-2019". В их числе как сольные исполнители, так и коллективы, причем некоторые уже не первый раз борются за право представить нашу страну на международном форуме. По итогам прослушивания профессиональное жюри определит от семи до десяти конкурсантов для участия в финале.

"Имена финалистов национального отборочного тура будут объявлены сегодня в 19.00 в выпусках "Новостей" на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" . После выхода сюжета в телеэфир список будет опубликован на официальном сайте Белтелерадиокомпании. 21 августа пройдет жеребьевка финалистов, которая определит очередность выступления юных артистов в предстоящем отчетном концерте", - рассказали в пресс-службе.

Финальный гала-концерт состоится не позднее 27 сентября в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Представителя Беларуси для участия в международном песенном форуме выберут по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Все права, относящиеся к проведению нацотбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.

Детский конкурс песни "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в Гливице (Польша). Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.-0-