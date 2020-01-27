Жеребьевка финалистов нацотбора на "Евровидение-2020" пройдет 28 января

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жеребьевка участников финала национального отбора конкурса песни "Евровидение-2020" пройдет 28 января в Белтелерадиокомпании, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.
"Традиционно жеребьевка пройдет в стенах медиахолдинга и определит очередность выступления финалистов. Процедура позволит творческой группе проекта от Белтелерадиокомпании и самим участникам уже завтра начать работу над сценарием и режиссурой финального гала-концерта, чтобы он стал красочным и запоминающимся", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.
Живое прослушивание проходит сегодня в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании. На путевку в финал претендуют 49 конкурсантов. В списке как новички, так и участники отборов прошлых лет: Виталий Воронко, Анжелика Пушнова, Жанет, группа PROвокация, NAPOLI.
До конца дня фокус-группа подведет итоги отборочного тура. Финалисты будут определены простым большинством голосов. Список будет опубликован сегодня в Telegram-канале АТН, вечером имена счастливчиков озвучат в новостных выпусках на "Беларусь 1".
Финальный гала-концерт состоится не позднее 6 марта. Телезрителей "Беларусь 1" и "Беларусь 24" ожидает шоу, во время которого можно будет наряду с авторитетным жюри проголосовать за понравившегося исполнителя. Финалист, набравший в сумме наибольшее количество зрительских и экспертных голосов, удостоится права представлять нашу страну на 65-м конкурсе песни "Евровидение" в Роттердаме (Нидерланды) в мае.
Проект организован Белтелерадиокомпанией - единственным в Беларуси членом Европейского вещательного союза - и Министерством культуры, которое выступает соорганизатором. Положение о проекте размещено на сайте медиахолдинга.-0-