Жить по велению сердца и души - о 40 годах в искусстве аранжировщика "Хорошек" Владимира Гинько

Владимир Гинько - артист камерно-инструментального и вокального ансамбля высшей категории, дирижер, аранжировщик, композитор, поэт и автор песен. За 40 лет творческой деятельности он внес значительный вклад в развитие и сохранение белорусской культуры, духовное и эстетическое воспитание зрителей, в 2014 году награжден медалью Франциска Скорины. Сегодня ему исполняется 60 лет, из которых он почти три десятилетия работает в Белорусском государственном академическом заслуженном хореографическом ансамбле "Хорошки". Как увлечение музыкой раскрыло яркий талант артиста и переросло в призвание, а высокая степень самоотдачи и трудолюбие помогают доносить публике неповторимые и незабываемые музыкальные образы, в беседе с Владимиром Гинько и артистами коллектива узнала корреспондент БЕЛТА.

Народные инструменты, музыка, песни манили Владимира Анатольевича с детства. "Начало моего творческого пути было бурным. Где-то в восемь лет я, не сказав ничего родителям, записался в музыкальную школу. Тайно посещал ее три месяца - мама была очень строга. Когда нужно было платить за обучение, она спрятала баян в шкаф, сказав, что больше я его не увижу. Постепенно, конечно, все наладилось. Впоследствии узнал, что в роду по материнской линии дядьки были самоучками-баянистами и гармонистами, - рассказал музыкант. - Хочу упомянуть имя одного человека, который был моим преподавателем в Новополоцком музыкальном училище (ныне Новополоцкий государственный музыкальный колледж). Михаил Иванович Ивашкин сделал из меня музыканта. Гениальный преподаватель по игре на баяне дал мне отличную базу. Далее я учился в Белорусской государственной консерватории имени Анатолия Луначарского (сейчас Белорусская государственная академия музыки), участвовал в международных конкурсах. Тогда и не мечтал о фольклорной музыке - я готовил себя как солиста филармонии, академического музыканта".

Владимир Гинько, проходя службу в армии, состоял в Ансамбле песни и пляски Краснознаменного Белорусского военного округа. "Однажды, будучи еще солдатом, я по случайному стечению обстоятельств сидел на лавочке у Дома офицеров, когда приехала фура, из которой выгружали костюмы "Хорошек". Подумал тогда, какой масштаб, какая колоссальная ведется работа! Напросился на концерт, после которого влюбился в коллектив. Еще служа в армии, я ходил к Валентине Гаевой и просил взять на работу в ансамбль. Она пообещала сделать это после поездки в Индию. Так и произошло, - вспоминает он. - У меня было нестандартное прослушивание в ансамбль. Я не ходил к музыкальному руководителю или в оркестр, а сразу зашел в кабинет к Валентине Ивановне. Стал плясать, петь песни, играть на гармошке. Она рассмеялась, сказала, что такого в ансамбле еще не было. "Да, наш человек". После ее слов в 1989 году я и попал в прославленный коллектив".

Придя в "Хорошки", Владимир Анатольевич только учился расписывать аранжировки. "Чтобы с душой проникнуть в музыку ансамбля, понять уникальный стиль, на протяжении полугода днями сидел за изучением записей нот, партитур. Василий Куприяненко, Николай Коньшин и Сергей Хвощинский оставили интересный музыкальный багаж. После начал писать, и все написанные мною композиции в ансамбле нравились. Как ни крути, попсовые песни устаревают, а народная музыка живет вечно", - делится Владимир Гинько.

Талантливый музыкант в совершенстве овладел исполнительской техникой. Он виртуозно играет на баяне, гармошке, лире, жалейке, барабане. Как артист камерно-инструментального и вокального ансамбля Владимир Гинько задействован во всех без исключения программах коллектива, музыкальному оформлению которых придается большое значение. "Артист прекрасно знает весь богатый музыкальный материал ансамбля. Каждый номер в репертуаре "Хорошек" неповторим, у него своя тема, характер, темп. Большинство номеров - динамичные, экспрессивные, требуют высокого уровня исполнительского мастерства, а ряд музыкальных произведений - душевные, медленные, лирические, артист исполняет их эмоционально, с большой любовью и нежностью. Есть у Владимира Гинько и сольные партии. В их исполнение он вкладывает весь актерский талант и высокое профессиональное мастерство. Соло на баяне, гармошке в его исполнении действительно украшают концерты коллектива и дарят публике большое удовольствие", - отметила специалист по рекламной коммуникации Ольга Томкович.

Владимир Гинько, будучи аранжировщиком и автором песен, постоянно пополняет репертуар ансамбля новыми произведениями. Чрезвычайно плодотворна совместная работа музыканта и художественного руководителя ансамбля “Хорошки” Валентины Гаевой. Гинько обработал музыку для большого количества хореографических постановок, которые составляют золотой фонд репертуара коллектива. Среди них "Бабруйскія карцінкі", "Ойра", "Галоп падэспань", "Местачковыя карцінкі", "Дрыготка", "Свята ў маёнтку", "Гуканне вясны", "Валачобнікі", "Каляда", "Завеі", "Вяснянкі", "Вяселле", "Сваток", "Гомельская кадрыль", "Лявоніха", "Таўкачыкі", "Юр'еў конь", "Паланэз" и многие другие. С Валентиной Ивановной у них получился плодотворный творческий союз. Вместе с ней музыкант работал над всеми без исключения программами ансамбля "Хорошки".

По словам аранжировщика, ансамбль имеет характерные особенности. "По сравнению с другими народными коллективами, каждого в отдельности музыканта "Хорошек" отличает высокий профессионализм. На сцене каждый музыкант коллектива играет абсолютно точно, качественно и ярко. Кроме того, композиции пишутся таким образом, чтобы была прозрачность звучаний, чтобы каждый инструмент себя проявил и красиво звучал", - подчеркнул Владимир Гинько.

Артистка камерно-инструментального и вокального ансамбля высшей категории обладательница медали Франциска Скорины Ульяна Гаврилова говорит о Владимире Анатольевиче как о светлом, одаренном и талантливом музыканте, который пришел в искусство осознанно. "Львиная доля репертуара нашего оркестра - песен, инструментальных произведений - в его обработке. Его работа в музыкальной части - большая удача для коллектива. У Валентины Гаевой и Владимира Гинько совпадают взгляды на музыку. Она может ему что-то напеть, рассказать о своем видении, а он в свою очередь воплотит эти идеи в музыке. В их совместном творчестве рождаются чудесные номера. Среди ярких и запоминающихся - "Паванька" и "Беларускія мадонны". Он прославился оркестровыми произведениями, например "Барыня" и "Гармошачныя найгрышы", лирическими композициями. Для коллектива он нужный и важный человек", - подчеркнула она.

Владимир Гинько работал дирижером оркестра "Хорошек" на протяжении 10 лет. Прекрасно зная богатые выразительные возможности и специфику инструментов, хорошо чувствуя музыкальную форму, народный стиль, он координировал музыкантов и воздействовал на них таким образом, что оркестр звучал очень слаженно и гармонично, в едином темпе, ритме и настроении. Под музыкальным руководством Владимира Анатольевича оркестр ансамбля осуществил аудиозапись четырех компакт-дисков с инструментальными и вокально-инструментальными композициями коллектива. Кроме того, он пишет стихи и слова к песням. Красивая песня патриотического направления "Беларусь моя" на его музыку и слова сразу вошла в репертуар "Хорошек".

В коллективе музыкант пользуется авторитетом и уважением, его высоко ценят коллеги за выдающиеся профессиональные и личностные качества. Артист камерно-инструментального и вокального ансамбля высшей категории Николай Черноморов знает Владимира Гинько уже более 40 лет. Они познакомились еще будучи студентами Белорусской государственной консерватории. "Уже тогда в нем проявилось трудолюбие, которое в сочетании с прекрасными музыкальными данными позволило ему занять лидирующее положение среди баянистов курса. Помимо баяна, он с увлечением занимался оркестровым дирижированием, слушал много музыки, имел хорошую коллекцию грампластинок, - рассказал он. - Ансамбль "Хорошки" - это наша душа, а работать вместе с Гинько - огромное удовольствие. Он разносторонне образованный человек с потрясающей жизненной энергией. До сих пор не перестаю восхищаться его исполнением".

Юбилей Владимир Гинько празднует у себя в деревне в Могилевской области. Коллектив ансамбля "Хорошки" передает ему слова признательности и искреннего восхищения. Артисты желают здоровья, больших творческих успехов, жизненных сил и новых достижений. Сам же музыкант дает напутствие молодежи. "У меня только одно пожелание - жить по велению сердца и души. Наши дети умнее и талантливее нас, а внуки на еще более высоком уровне. Однако, по моему мнению, воспитание возможно только на собственном примере: как живешь, чем дышишь, что после себя оставляешь. Не нужно слов - они все увидят", - заключил он.

Анастасия АРХИПОВА,

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