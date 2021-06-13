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13 июня 2021, 17:28

Жители Молодечно о фестивале белорусской песни и поэзии: это праздник для всех

На фестивале
На фестивале

13 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Жители Молодечно считают национальный фестиваль белорусской песни и поэзии праздником, где каждый найдет мероприятие по душе. Об этом рассказали молодеченцы, с которыми пообщалась корреспондент БЕЛТА.

Казимир Лисовский рассказал, что подробности фестиваля узнал из местного телевидения, где рекламировались предстоящие мероприятия: "Подумал: чем смотреть телевизор, лучше пойду на воздух, музыку послушаю. Настроение здесь хорошее. Это праздник для всех жителей - и молодых, и пожилых".

Казимир Казимирович отметил хорошую организацию фестиваля. Организаторы привлекли и сельские клубы, и дома культуры со всей страны. Мероприятия проходят не только на центральной площади, но и в парке. "Мне кажется, все продумано. Столпотворения нет, есть места, где можно присесть, что важно для пожилых. За время, проведенное здесь, вижу, что народ радуется, а это самое главное", - добавил он.

Мужчина признался, что раньше на фестивали приходил нечасто, но сейчас живет один, хочется разнообразия. "Можно было и дома время провести, но хочется разнообразия. Тем более что весна была не очень, затяжная. Надо радоваться моментам, пока живем, природе, солнцу. По-моему, грешно сидеть дома, когда такое мероприятие. Для того и организовали фестиваль, чтобы люди в хорошее окунулись, а не думали о плохом. Все негативные моменты пройдут. Каждому прожитому дню надо радоваться, особенно людям в возрасте. Надо ценить свое отечество", - уверен он.

Людмиле Дремлюк фестиваль также прибавил настроения. "Настроение отличное, все довольны, веселятся. Каждый год мы приходим с семьей, с подругами. В целом очень довольны фестивалем, городом и Беларусью", - сказала она. В этот раз женщина посетила разные фестивальные площадки, особенно ее привлекли народные песни. "Хотелось, чтобы было больше народных песен, современных достаточно. Важно, чтобы дети, внуки знали историю своей страны по песням", - сказала она.

Две подруги Татьяны пришли на фестиваль с детьми. Они рассказали, что с нетерпением ждут праздника и стараются посещать его каждый год, поскольку привлекает атмосфера. В первый день они ходили на концерт-открытие, который закончился салютом. "Мероприятия для всех возрастов: поют и для бабушек, и для молодежи. Каждый найдет то, что ему интересно", - сказала одна из подруг. Впрочем, она призналась, что лично ей в программе не хватает молодежных исполнителей. Можно приглашать популярных артистов-славян, не только белорусов. Чтобы интереснее было детям, она порекомендовала включать больше юмора, шуточных песен. В целом же фестиваль жительницы Молодечно считают семейным праздником.

Александр Пешкур, который в основном посещал концертные площадки, также отметил хорошую организацию фестиваля. "Песни, пляски - все нравится, очень здорово. Парад оркестров очень понравился. Все прекрасно - что еще надо?" - сказал он.

ХХ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021" проходил с 11 по 13 июня, он собрал талантливых исполнителей, поэтов, музыкантов, композиторов, мастеров. Проект направлен на сохранение и развитие родного языка, традиций и национальной музыки, способствует объединению творческих сил, преемственности поколений.-0-

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