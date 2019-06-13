Живопись Андрея Ревякова представят в галерее "Беларт"

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи Андрея Ревякова "Файн-Art" откроется в столичной художественной галерее "БелАрт" 18 июня, сообщили БЕЛТА в галерее.

В экспозиции на полях ІІ Международного фестиваля искусства "Арт-Минск" будет представлено более 20 произведений разных лет. "Работы познакомят зрителя с различными направлениями творческих поисков художника, - рассказали в галерее. - Живописный мир Андрея Ревякова многообразен и неоднозначен, полон парадоксов и юмора. Метафорические композиции с гротескными и анималистическими персонажами чередуются в его творчестве с романтическими женскими и детскими портретами, изысканными цветочными натюрмортами. Неизменными в его произведениях остаются виртуозное владение рисунком, выразительность и непринужденность композиционных решений, колористическая и стилистическая гармония".

Выставка "Файн-Art" будет работать по 4 июля.

Андрей Ревяков родился в 1967 году в Могилеве. Окончил Белорусскую государственную академию искусств, где несколько лет преподавал. Работает преимущественно в станковой живописи. Участник многочисленных республиканских и международных выставок. С 2013 состоит в Белорусском союзе художников. Его произведения находятся в частных коллекциях Беларуси, России, Испании, Германии и других стран.-0-