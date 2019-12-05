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Культура
05 декабря 2019, 10:42

Живопись и графику Ильи Подкопаева в пространстве и времени ХХ-начала XXI века покажут в Минске

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка художника-постановщика Белорусского государственного академического музыкального театра Ильи Подкопаева "Хронотоп_2.1... Пространство/время 2.1." открывается сегодня в галерее Национального исторического музея Беларуси, сообщили БЕЛТА в музее.

В основу концепции выставки положены размышления и наблюдения художника на тему пространства и времени человека ХХ - начала XXI века. Разнообразие техник, манер и материалов имеет для автора определяющее значение. В холодный, серо-стальной колорит художник вкладывает образы войны и беспощадности времени, красный является биполярным символом рождения и смерти, голубой и синий становятся цветами мира и надежды.

Идею воплощения образов автор выстраивает на основе бытия человека, его существования и на конфликте между "Я сейчас" и "Я после". Общим в решении пространства формата становится его внутренний и внешний конфликт - его анализ и репрезентация. В экспозиции будут представлены живописные и графические работы за последние несколько лет. Проект можно посетить по 22 декабря.

Илья Подкопаев родился 14 ноября 1990 года. В 2010 году окончил Витебский государственный колледж культуры и искусств по специальности "дизайн", в 2015-м - Витебский государственный технологический университет по специальности "дизайн предметно-пространственной среды". В годы учебы в университете участвовал в создании "Концепции брендирования Витебского региона средствами дизайна" (проект обустройства парка Тысячелетия в Витебске). В 2019 году окончил аспирантуру Белорусского государственного университета культуры и искусств. С 2018 года работает в труппе Белорусского государственного академического музыкального театра художником-постановщиком. Участвовал в более чем 10 постановках, в том числе балетов "Семь смертных грехов", "Щелкунчик", "Дюймовочка", "Спящая красавица" и другие. Член Белорусского союза дизайнеров.-0-

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