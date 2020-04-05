Живопись и графику юных художников разных стран представят в Минске

5 апреля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Итоговая выставка XV Международного конкурса живописи и графики "На своей земле" пройдет с 6 по 25 апреля в художественной галерее "Университет культуры", сообщили БЕЛТА организаторы.

В этом году экспозиция представит не только итоги конкурса, но и взгляд экспертов на детское творчество. Восемь мини-выставок, которые составляют основу всей экспозиции, сформированы экспертами из Беларуси, России, Китая, Болгарии, Украины, Румынии, Польши и Литвы. Такой эксперимент проводился в этом году впервые, чтобы отразить схожесть и различия взглядов художников-педагогов из разных стран на детское творчество. "Каждый эксперт при отборе ориентировался на что-то свое. Например, китайские эксперты четко определили свои критерии - оригинальность, эмоциональность, цельность и владение техническими навыками. Альдона Колуцка из Польши обращала внимание на интересные эксперименты, болгарский эксперт Иван Стоянов искал в работах отражение национальных традиций", - отметили в галерее.

Работы юных художников привлекают оригинальностью создания художественных образов, наивностью интерпретации реальности, фантазийным восприятием мира. Организаторы проекта за 15 лет собрали большую коллекцию детского творчества - более 40 тыс. работ из 57 стран мира. В этом году она пополнилась еще 1,5 тыс. произведений.

Международный конкурс и выставка живописи и графики "На своей земле" были учреждены в 2006 году общественной организацией "Белорусский зеленый крест" совместно с министерствами образования, культуры, природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-