Живопись на Комсомольской: в Минске открылась выставка под открытым небом

27 мая в Минске открылся ежегодный проект "Художник и город". В этом году выставка посвящена творчеству белорусского художника Леонида Щемелева. Теперь на пешеходной улице Комсомольской каждый желающий увидит экспозицию, которая включает 34 работы мастера.

Посетители выставки могут самостоятельно изучить работы Щемелева, воспользовавшись аудиогидом. На стендах размещены три QR-кода – аудиогид по экспозиции представлен на белорусском, русском и английском языках.

По словам организаторов, в этом году в рамках "Художника и города" запланировано проведение различных творческих акций. Жители и гости столицы в "Открытой мастерской", к примеру, под руководством художника смогут нарисовать собственную картину. Также ожидается запуск конкурса в социальных сетях. Анонсы активностей будут публиковаться в аккаунтах проекта в Facebook и Вконтакте.

Экспозиция, которая в этом году носит название "Краски души. Леонид Щемелев", будет доступна для посетителей до 20 сентября. Традиционно репродукции картин сопровождаются биографией автора и текстовым описанием.

Проект реализуется Музеем истории города Минска совместно с коммуникационной компанией GBS при поддержке Минского городского исполнительного комитета. Восьмой год подряд генеральным партнером экспозиции выступает Банк ВТБ (Беларусь).

Справочно:

"Художник и город" – это выставка в формате public space, которая позволяет ближе познакомиться с выдающимися современными белорусскими художниками. Проект 10-й год подряд радует минчан и гостей столицы; также за время своего существования выставка дважды приезжала в Витебск и один раз в Брест – к 1000-летию города.

Вся дополнительная информация о проекте – на сайте higminsk.by, где также размещены картины Леонида Щемелева, представленные на выставке.

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