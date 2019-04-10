Живописный oпен-эйр впервые включен в программу фестиваля "Пестрый тюльпан" в Бресте

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Живописный oпен-эйр включен в программу IV Международного фестиваля мастеров искусств "Пестрый тюльпан - 2019" в Бресте. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции организаторы фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль мастеров искусств пройдет в Бресте с 30 мая по 5 июня. "Новшеством этого года будет опен-эйр, над форматом которого мы сейчас работаем. Мы решили подключить к общей панораме еще один вид искусства - живопись. Приглашена художница из Милана Марина Камински. Она согласилась приехать с перфомансом и провести его в дар городу", - рассказала помощник директора фестиваля, магистр искусствоведения Марина Кулов.

Мероприятие, детали которого сейчас согласовываются с городским исполнительным комитетом, планируется провести днем 1 июня на пешеходной улице Советской. Известная своими креативными перформансами итальянская художница с русскими корнями на виду у публики будет рисовать картину. В опен-эйре также будут участвовать джаз-группа Greyhound Band из немецкого города-побратима Бреста Равенсбурга и брестский коллектив Rich Sound Band.

Марина Камински также станет специальным гостем музыкального вечера "Джаз-альтернатива", который пройдет 2 июня в Брестском академическом театре драмы. Помимо джаз-группы из Германии в концерте примут участие немецкая вокалистка Сабина Эссих, Bester Quartet из Польши и белорусский этно-джаз коллектив Apple Tea.

Кроме живописного oпен-эйра в программе фестиваля запланированы и другие премьеры. Так, в первый музыкальный вечер, 30 мая, будет звучать классика с участием камерного оркестра Михайловского театра Санкт-Петербурга. Программа "Вечера с Михайловским" включает широкую панораму произведений от эпохи барокко и классицизма до позднего романтизма. Впервые в Бресте прозвучит концерт для скрипки, фортепиано и струнного оркестра ре минор Мендельсона-Бартольди.

Уникальным для города событием обещает стать и запланированный на 5 июня вечер балета "Парение сокола", посвященный памяти уроженца Бреста, латвийского и белорусского балетного танцовщика Алексея Овечкина. В балетном спектакле примут участие ведущие солисты Латвийского национального театра оперы и балета. В программе - шедевры балетной классики из репертуара выдающегося танцовщика. На вечере также будет представлена экспозиция, подготовленная музеем "Спасенные художественные ценности", посвященная жизни и творчеству Алексея Овечкина.

Организаторами проекта "Пестрый тюльпан" выступает музыкальное культурно-просветительское учреждение "Арт Интернешнл" в сотрудничестве с Брестским академическим театром драмы, Брестским горисполкомом при поддержке диппредставительств Польши и Германии, меценатов.-0-