Живописцы из семи стран приедут в сентябре на международный пленэр в Могилевскую область

30 июля, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. XXIV Международный пленэр по живописи "Образ Родины в изобразительном искусстве", посвященный Году малой родины, начнет работу в сентябре. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Могилевского облисполкома.

Первая часть белорусско-российского проекта пройдет на территории Тульской области. С 9 сентября белорусский состав художников отправится работать в государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник Василия Поленова. "Открывать пленэр на российской земле стало доброй традицией, - рассказали собеседники. - Программа пребывания будет насыщенной. Кроме работы на территории музея-заповедника предполагаются творческие поездки для создания произведений и этюдов по окрестностям".

А 19 сентября художников будет встречать Могилевская область. Планируется, что к белорусским мастерам кисти присоединятся талантливые живописцы из Казахстана, России, Украины, Афганистана, Узбекистана, Республики Корея.

Путешествие по Приднепровскому краю творческая братия начнет с агрогородка Княжицы Могилевского района. Программой также предусмотрено посещение Александрии Шкловского района. В управлении культуры обратили внимание, что гости смогут не только познакомиться с природой, архитектурой, местными жителями, но и влиться в историю пленэрного движения. Запланированы мастер-классы, творческие встречи, вечера национальных культур. Предусмотрена обширная культурная программа, включающая пешеходную экскурсию по областному центру, знакомство с музеями города, мемориальным комплексом "Буйничское поле".

По итогам пленэра 27 сентября в Могилевском областном художественном музее имени П.В. Масленикова откроется выставка "Образ Родины в изобразительном искусстве". Сюда войдут лучшие картины каждого автора.

Пленэрное движение зародилось в Могилевской области в 1996 году. С тех пор пленэры стали традиционными и посвящаются известным художникам Приднепровского края, искусствоведам, знаменательным событиям. За это время в фонды областного художественного музея поступило около 2 тыс. произведений современных художников.

Организаторами международного пленэра выступают Могилевский облисполком, Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова, Могилевский областной художественный музей имени П.В. Масленикова.-0-