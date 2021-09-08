"Живые" линии образов: выставка графических работ Андрея Бодрова открывается в Гомеле

8 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка работ петербуржского художника Андрея Бодрова "Живая линия образа" открывается сегодня в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

Посетители галереи увидят более 50 графических работ художника в различных техниках: пастель, рисунок карандашом и кистью, монотипия, но большая часть произведений выполнена в полюбившейся автором технике "сухой иглы".

"Основная цель Андрея Бодрова как художника - остановить "прекрасное мгновенье", мимо которого мы проходим в суете жизни. Однако для мастера важна не грубая фотографическая точность, а выражение своего внутреннего мира, настроения и философии через пятно и линию. Он гармонично решает задачи, которые ставили перед собой реалисты и импрессионисты. Это объясняется отчасти тем, что в профессиональном плане Бодров сочетает в себе качества художника и инженера", - отметили в картинной галерее.

Графике художника свойственна сосредоточенность, размеренность, точность, но в то же время поэтичность и воздушность линии.

Специалисты обратили внимание: монохромная черно-белая лаконичность и конструктивная четкость отличают любую композицию Андрея Бодрова. Отдавая предпочтение печатной графике, он пробует силы в рисунке карандашом. Художник использует рисунок для быстрых путевых "заметок" и в работе с моделью. "Особой свободой, обобщением форм и одновременно хорошим знанием анатомии отличается рисунок ню. Часто автор предлагает зрителю самому домыслить, "дорисовать" изображение. Иногда кажется, что линия легко скользит по поверхности бумаги, в других случаях художник прибегает к "густому" нажиму, акцентируя этим позу, динамику движения, индивидуальные особенности модели", - рассказали организаторы.

Точность деталей дает особую достоверность и пейзажам Андрея Бодрова, обеспечивая узнаваемость места. "Пейзажи художника почти всегда безлюдны. Городская суета, пульс жизни, энергия движения, тепло человеческого общения лишь опосредованно присутствуют в его листах", - добавили в картинной галерее.

Андрей Бодров родился в 1968 году в Ленинграде. В 1985-1986 годах учился на подготовительном отделении ЛВХПУ имени В.И.Мухиной. Позже занимался в студии при Художественном фонде РСФСР. С 1991 года работал в экспериментальной графической мастерской Комбината графических искусств. С 2000 года - член Союза художников России.-0-