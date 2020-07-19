Жюри было солидарно в своих оценках на детском конкурсе в Витебске - Солодуха

19 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мнения членов жюри насчет итогов детского конкурса совпали, рассказал на пресс-конференции председатель жюри заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский певец отметил, что жюри международного конкурса он возглавил впервые и это стало большой ответственностью. "Все члены жюри - профессионалы. У нас совпали мнения насчет итогов конкурса. Судить детей очень сложно, но мы справились", - сказал Александр Солодуха.

Он считает, что провести конкурс на открытом воздухе было отличной идеей. "Светило солнце, было тепло. Открытая площадка дает раскрепощение и свободу выступающему", - отметил председатель жюри и поблагодарил всех артистов.

Представительница России в составе судей певица Варвара согласилась с Александром Солодухой - жюри детского конкурса было солидарно в своих оценках. Никаких споров не было, оценки отличались максимум в один балл. "Национальные отборы участников конкурса проходят профессионально. Дети сюда приезжают высокого, очень высокого либо гениального уровня, - сказала она. - Фаворитов у меня не было. По первому туру я сразу определяю, на что способен ребенок. Некоторых из них можно выпускать на большую сцену".

В Витебске сегодня подвели итоги международного детского музыкального конкурса "Витебск-2020" на "Славянском базаре". Гран-при завоевала белорусская участница Ангелина Ломако.-0-