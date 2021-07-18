Жюри конкурса исполнителей "Витебск-2021" о втором туре: результаты этого дня смогут удивить всех

18 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Второй день конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" будет самым сложным и может кардинально повлиять на расстановку мест лидеров. Такое мнение выразили члены жюри вокального соревнования на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

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Вчерашнее выступление стало своеобразной разминкой для участников конкурса. Спеть мировой хит на английском языке под привычную "минусовку" легко, а юношам и девушкам предстоит выступить с оркестром и на родном языке так, чтобы проняло и зрителей, и жюри. Судейская коллегия единодушна в одном: интрига будет сохранена и рассчитывать конкурсанты могут только на свои силы, талант и стрессоустойчивость, потому как жюри будет беспристрастно. Также известные артисты, особенно те, кто уже не первый раз исполняет такую ответственную миссию на фестивале - оценивать выступления молодых исполнителей, отметили, что уровень этого конкурса из года в год растет.

Что же касается расхождения мнения судей и зрителей, то звезды эстрады считают это вполне обычным делом. "Слушатель живет эмоциями, живет песней несколько минут, пока она идет. Мы же улавливаем больше: недотягивание по нотам, артистизму. Поэтому вполне нормально, что мы мыслим по-разному", - пояснили члены жюри.

Сергей Пенкин, член жюри

Таисия Повалий, которая почти всем участникам конкурса выставила высший балл, рассказала, что готова была присуждать и 11, и 12 баллов ребятам. "Я на стороне исполнителей, я с ними. Вы не представляете, как я волнуюсь, когда каждый из них выходит на сцену. Очень переживаю за ребят. Но это конкурс, и здесь есть нюансы", - отметила певица, любимица фестивальной публики, первая победительница аналогичного конкурса исполнителей на "Славянском базаре" и обладательница именной звезды на площади Звезд рядом с Летним амфитеатром.

Кроме темы конкурса, журналистов также интересовало отношение членов жюри к современной эстраде и молодому поколению исполнителей. Француз Патрик Жан Батист подчеркнул, что у современной молодежи хоть и больше возможностей для продвижения в творчестве, но из-за возросшей конкуренции делать это гораздо труднее. К тому же певец отметил, что в его время музыканты были более близкими, одной семьей, а теперь, в век технологизации, молодежь оторвана друг от друга.

Председатель жюри Анатолий Ярмоленко подчеркнул, что успех исполнителей-однодневок и по-настоящему талантливых молодых певцов во многом зависит от аудитории. Насколько она подготовлена и готова отделять качественную музыку от бездарного исполнения, таким и будет будущее эстрады.-0-