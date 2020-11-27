Жюри определило победителей радиоконкурса чтецов поэтических произведений Короткевича

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги интерактивного радиоконкурса чтецов "Быў. Ёсць. Буду" к 90-летию со дня рождения белорусского писателя Владимира Короткевича и 95-летию Белорусского радио. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Участие в конкурсе приняли около 100 исполнителей разных возрастов со всей Беларуси. В полуфинал вышли 55 человек и коллективов. Голосование проходило на сайте канала "Культура". По результатам интерактивного судейства 1-е место занял Иван Гаврилин из Минска, 2-е - Анастасия Козловская из Волковыска и 3-е - Диана Чернуха из Дятловского района.

Кроме того, победителей выбирало и профессиональное жюри, в состав которого вошли актеры и мастера радиовещания. Среди них заслуженный артист Беларуси Владимир Роговцов, педагог по сценической речи Елена Акуленок, режиссер Белорусского радио Лика Пташук, директор канала "Культура" Владимир Трепенок и заместитель директора канала Наум Гальперович. Победителей выбирали в четырех возрастных группах. Обладателями первых мест в номинации "Любители" стали Павел Богословский (Могилев), Иван Бойков (Барань), Анна Сабело (Осиповичский район) и Владимир Мороз (Витебск). В номинации "Профессионалы" победил актер Национального академического драматического театра им. М.Горького, заслуженный артист Беларуси Валерий Шушкевич.

"Наш проект вышел за границы Беларуси и обратил на себя внимание чтецов из Украины. Однако согласно условиям они не могли участвовать в соревнованиях. Тем не менее это обстоятельство вдохновило на идею провести новые творческие проекты в международном формате", - отметил Владимир Трепенок.-0-