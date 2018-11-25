Журналисты из Уэльса отметили отличный номер Даниэля Ястремского на детском "Евровидении"

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номер Даниэля Ястремского, представителя от Беларуси на детском "Евровидении-2018", имеет все шансы на победу. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась представитель телевизионного канала S4C (Уэльс) Илери Грифитс.

Илери Грифитс отметила стильный внешний вид белорусского участника, его манеру двигаться, а также световое решение. В номере используется много графики. "Его любит публика, его поддерживают. У него действительно есть шансы, потому что номер интересно сделан. Задумка классная", - считает представитель телеканала.

Белорусский участник выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Даниэлю 14 лет, он родился в городе Цинциннати (США), но живет и учится в Минске, где прошел обучение в музыкальной школе по классу фортепиано. Юный исполнитель - участник телевизионных шоу и конкурсов, таких как "У Украины есть таланты", "Детская Новая волна", учился в Академии Игоря Крутого. Перед финалом отбора на детское "Евровидение-2018" у Даниэля был настоящий промотур по городам Беларуси.

S4C - это широковещательный телевизионный канал британской публичной службы на валлийском языке, транслируемый по всей Великобритании и Ирландии.-0-

Фото Геннадия Жинкова