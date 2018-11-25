Журналисты пророчат победу на детском "Евровидении" конкурсантке из Украины

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты пророчат победу на детском "Евровидении-2018" конкурсантке из Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

В голосовании, проведенном в пресс-центре, приняли участие 35% аккредитованных журналистов. По результатам опроса, 22,5% из них на первое место поставили Украину. На втором месте оказалась Франция (12,5%), на третьем с одинаковым количеством баллом - Македония и Казахстан (по 10,8%).

Каждый из проголосовавших отдал свой голос за двух претендентов, которых он считает фаворитами. Проголосовать в том числе можно было за свою страну.

Финальное шоу детского "Евровидения-2018" проходит сегодня в "Минск-Арене". За главный трофей "Евровидения" - хрустальный микрофон - борются представители 20 стран. Это рекордное число за всю историю конкурса.

Представитель Беларуси Даниэль Ястремский выступил под восьмым номером с песней "Time". Белорусы смогут поддержать своего конкурсанта после выступления всех участников. Голосование пройдет на официальном сайте детского "Евровидения" (www.junioreurovision.tv).-0-

Фото Геннадия Жинкова