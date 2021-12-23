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23 декабря 2021, 20:15

"Зима, и все опять впервые": новая экспозиция в НЦСИ объединила три выставки для детей и взрослых

Фото ncsm.by
Фото ncsm.by

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу три выставки проекта "Зима, и все опять впервые" открылись в Национальном центре современных искусств. В него вошли экспозиции "KnittingIsolationout: поток, петельки, изоляция" и "Шестая выставка проектов школы архитектурного мышления", рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по творческой работе НЦСИ Олеся Иноземцева.

"Проект традиционный для нашего центра и существует уже четвертый год. Раньше он проходил под названием "Новый год. Антология праздника". На протяжении этих лет кураторы размышляли о зимних праздниках с точки зрения их исторической предпосылки, атрибутики, традиций. Здесь представлялись воспоминания о cоветском периоде. Мандарины, шампанское, фильм "Ирония судьбы" - в контексте Нового года это уже история. Мы показывали архивные фотографии, картины, елочные игрушки", - рассказала Олеся Иноземцева о первых годах существования проекта.

Сегодня он соединяет в себе три выставки, имеющие единую концепцию. "В этом году изменилось название - "Зима, и все опять впервые". Все, что вы видите в этих залах, - подведение итогов и в то же время начало нового цикла. У нас получилась экспозиция, помогающая ощутить зимний колорит", - заметила заместитель директора.

На выставке можно увидеть работы из фонда НЦСИ, в которых современные художники осмысливают "жизнь под снегом": какие ассоциации он рождает, что для них значит зима.

Продолжает проект концептуальная выставка Марии Гвардейцевой "KnittingIsolationout: поток, петельки, изоляция", соединившая исследование человеческой природы и повествование автора. Гости могут наблюдать 11 произведений смешанной техники, две инсталляции и видеоролик. В своем исследовании Мария Гвардейцева погружает зрителей в миры и яркие образы чувственных ощущений. Заместитель директора отметила интересную тенденцию: в период пандемии многие художники обратились к теме рукоделия, поэтому в последние годы открывалось много выставок-инсталляций.

"Идея родилась у художницы во время изоляции, когда девушка начала вязать во время карантина. Эти инсталляции наводят на размышления, медитацию, помогают сосредоточиться на своих мыслях. Вязаные вручную вещи несут тепло домашнего уюта", - обратила внимание Олеся Иноземцева.

По стилистике третий зал, в котором расположилась "Шестая выставка проектов школы архитектурного мышления", получился непохожим на остальные. Здесь итоги календарного года отражаются в работах учеников школы. Дети от 5 до 10 лет представили рисунки и макеты. Ребятам предложили спроектировать дом мечты. "В работах дети продумывали все до мелочей: расположение комнат, окон, цветовые и необычные решения. Здесь применялись социологические, экологические и архитектурные знания", - заключила она.

Во время работы экспозиций будут организованы творческие мастер-классы, квесты и экскурсии. Сотрудники НЦСИ рекомендуют посетить музейно-семейный праздник, который пройдет в учреждении 6 января.-0-

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