"Зимние впечатления" учащихся художественных школ представят на выставке в Минске

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка-конкурс детского творчества "Зимние впечатления" пройдет с 11 по 29 января в художественной галерее "Университет культуры". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

В экспозицию войдут работы учеников художественных школ Минска. "Им было предложено выразить свои впечатления о зимней поре с помощью живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства", - отметили организаторы.

"Для галереи поддержка творческой молодежи является приоритетным направлением. Данная выставка проводится впервые и интересна тем, что дает возможность молодым авторам продемонстрировать свои работы перед экспертами и другими посетителями галереи, сравнить свой уровень с другими участниками и расширить кругозор", - подчеркнули в галерее.

Работы участников оценит жюри, в состав которого входят профессиональные художники, преподаватели изобразительного искусства, искусствоведы. "Участники оцениваются по трем возрастным группам: 5-8 лет; 9-12 лет; 13-16 лет. Победители и призеры конкурса в каждой категории получат дипломы и будут приглашены на торжественную церемонию награждения", - добавили организаторы.

По итогам конкурса будет подготовлен электронный каталог, содержащий все произведения молодых авторов, размещенных в экспозиции. Целью выставки является совершенствование духовно-нравственного воспитания и формирование творческой личности учащихся, поддержка талантливых детей и молодежи в области изобразительного и декоративно-прикладного творчества.-0-