"Зіму замыкаці, вясну загукаці": возрожденный обряд покажут в выходные под Гродно

26 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Театр народной песни "Матуліна песня" Житомлянского дома фольклора и народная фольклорная группа "Жывіца" Квасовского центра культуры и развития народного творчества в парке деревни Житомля Гродненского района 29 февраля продемонстрируют возрожденный традиционный обряд "Гуканне вясны", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском районном культурно-информационном центре.

"Это один из самых музыкальных народных праздников. В исполнении фольклорных групп прозвучит немало народных песен-веснянок. Особенность их в том, что каждый куплет заканчивался удлиненным звуком "гу-у-у-у-у", - рассказали в культурно-информационном центре. Кроме того, зрители увидят тематическую постановку о том, как Зима уступает место Весне.

Гости, обещают организаторы, станут непосредственными участниками действа. Интересных традиций немало. Зрители и артисты вместе повяжут на деревья пестрые ленты - символы цветущей весны. Имитируя прилет птиц, в этот день на рушниках подкидывают печенье в виде жаворонков. Еще одна традиция - подбрасывание камешков: у кого выше - того желания и исполнятся. Также в программе народные забавы, игры и, конечно, хоровод.

Кстати, ленточки, которые повяжут на дерево, и даже традиционное обрядовое печенье гости смогут сделать во время праздника на специальных мастер-классах. Также гостям праздника предложат построить разноцветные скворечники, которые развесят в парке.

Кроме того, 29 февраля пройдет семинар-практикум для работников культуры, библиотекарей, руководителей фольклорных коллективов, специалистов отдела этнографии, фольклора и ремесла Гродненского района на тему старинных народных праздников и обрядов, сакральных мест, традиционных имиджевых мероприятий региона как объектов туристического бизнеса. Праздник в Житомле станет практической частью творческой мастерской семинара.-0-