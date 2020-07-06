Зинаида Кучер: я признательна государству за поддержку культуры и музейного дела

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство уделяет большое внимание сфере культуры, поддерживает развитие музейного дела. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала директор Музея истории театральной и музыкальной культуры заслуженный деятель культуры Зинаида Кучер.

​Она рассказала, что большую часть своей жизни посвятила любимому занятию - развитию музейного дела. Несколько десятков лет она работает в Музее истории театральной и музыкальной культуры, участвовала в создании музея Владимира Мулявина на площадке Белгосфилармонии, выступает автором научной концепции и создателем экспозиции музея-усадьбы Михаила Огинского в Залесье. "С моей стороны как руководителя учреждения культуры нет никаких нареканий на руководство страны. В нашем государстве есть понимание, что культура, и особенно музейная сфера, нуждается в поддержке", - отметила Зинаида Кучер. Музеи, где сохраняется история театральной и музыкальной культуры, безусловно, не создаются из расчета на коммерческий успех. Их работу обеспечивает государство, если осознает важность и необходимость таких учреждений культуры для общества, воспитания молодежи, формирования национального самосознания.

Зинаида Кучер считает, что в последние годы Беларусь развивается благополучно. "Я уже много лет живу и хочу отметить, что с каждым годом в Беларуси становится все лучше и лучше. И дай бог, чтобы и дальше было так", - сказала она.-0-