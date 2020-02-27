27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусского поэта, прозаика и языковеда Змитрока Бядулю перезахоронят в Минске, сообщил сегодня журналистам председатель Фонда Марии Магдалены Радзивилл Александр Сапега, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский классик во время Великой Отечественной войны умер в эвакуации около города Уральск (Казахстан), где был похоронен на городском кладбище. "Он будет перезахоронен на территории Минска. Как только будет проработан план - станет известна дата перезахоронения и другие подробности", - сказал Александр Сапега.

"Это, можно сказать, возвращение отца на родину. И как будто не было этих 80 лет. Наша семья пыталась провести перезахоронение шесть раз. А теперь, видите, все получилось", - отметил сын белорусского классика Ефим Плавник.

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