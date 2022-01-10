Знаковые спектакли РТБД можно будет посмотреть онлайн

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский театр белорусской драматургии предлагает посмотреть онлайн знаковые спектакли из фонда театра. Уникальность дистанционного просмотра в том, что эти постановки больше не покажут не сцене, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Январь мы решили посвятить довольно лиричным и очень разным произведениям. В течение месяца вы сможете увидеть спектакли "Небо в бриллиантах", "Незваный гость" и "Дневник поэта", - сказали организаторы.

Семейная мелодрама "Незваный гость", записанная в 2016 году, имеет возрастное ограничение 18+. В центре сюжета мужчина, который убегает от мужа своей любовницы. В этих экстремальных условиях с ним происходят неожиданные обстоятельства.

"Небо в бриллиантах" по произведениям Антона Чехова предлагают посмотреть в записи 2010 года. "Женщина жаждет любви, стремится найти своего уверенного и надежного мужчину. Но мужчина, как известно, к таким предложениям обычно не готов. В спектакле много актерской импровизации и оригинальной режиссуры. Неоднозначный и пронзительный спектакль", - добавили в театре.

Постановка "Дневник поэта" доступна в записи 2015 года. В центре внимания публики - Максим Богданович и зарисовки из его жизни, взятые из ранее неопубликованного личного дневника. Режиссер спектакля ставил перед собой много вопросов: каким был настоящий Максим Богданович, для чего он жил, о чем мечтал и как представлял любовь. Драматическая задумка автора разделяет действие на две части. Первая показывает зрителю жизнь поэта, события, чувства и переживания, о которых он писал в дневнике. Вторая часть знакомит с судьбой дневника и выявляет очевидные различия в отношении к человеческим ценностям и чувствам в наши дни и столетия назад. Благодаря пластическому решению и музыке спектакль погружает зрителей в мир тончайших переживаний героев.

Ссылки на просмотр можно найти на официальном сайте РТБД.-0-