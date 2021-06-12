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Культура
12 июня 2021, 13:20

Знаменитые белорусские композиторы, поэты и артисты соберутся на закрытии фестиваля "Маладзечна"

12 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Знаменитые белорусские композиторы, поэты и артисты соберутся на гала-концерте закрытия фестиваля "Маладзечна-2021", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Дворца культуры в Молодечно Светлана Сороко.

Гала-концерт пройдет в Летнем амфитеатре в теплой, дружеской атмосфере. Жители и гости города смогут получить наслаждение от юбилейной концертной программы "Маладзечна - насустрач шлягерам" с участием звезд белорусской эстрады, победителей конкурса молодых исполнителей разных лет.

"Зрителям предлагается стать участниками музыкально-поэтического клуба фестиваля. Соберутся вместе самые знаменитые белорусские композиторы и поэты, артисты, которые на протяжении 20 лет участвовали в жизни фестиваля, песни которых украшали концерты фестивальных дней", - рассказала Светлана Сороко.

Среди участников будут народные артисты Беларуси Василий Раинчик, Анастасия Москвина, Владимир Громов, заслуженные артисты Беларуси Александр Солодуха, Жанет, Алена Ланская, Виктория Алешко, заслуженный коллектив ансамбль народной музыки "Бяседа", заслуженный деятель искусств Олег Елисеенков, любительский коллектив театра эстрадной песни "Сябрынка", композитор Елена Атрашкевич, Белорусский государственный ансамбль "Песняры", вокально-инструментальный ансамбль "Верасы", группа AURA, шоу-балет Fusion.

Концерт-закрытие начнется сегодня в 21.30.

ХХ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021" проходит с 11 по 13 июня, он собрал талантливых исполнителей, поэтов, музыкантов, композиторов, мастеров. Проект направлен на сохранение и развитие родного языка, традиций и национальной музыки, способствует объединению творческих сил, преемственности поколений.-0-

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