Знаменитые симфонии Моцарта и Шостаковича прозвучат на открытии сезона в Белгосфилармонии

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный академический симфонический оркестр под руководством народного артиста Беларуси Александра Анисимова откроет сезон в Белорусской государственной филармонии 20 сентября, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"После летних каникул вновь распахнет двери Большой концертный зал. Как всегда, честь открывать новый сезон предоставлена Государственному академическому симфоническому оркестру, который исполнит два масштабных произведения: симфонию №41 "Юпитер" Вольфганга Амадея Моцарта и симфонию №15 Дмитрия Шостаковича",- рассказали в филармонии.

Симфония №41 была написана австрийским композитором в 1788 году вместе с 40-й и 39-й, обстоятельства ее первого исполнения неизвестны. По мнению некоторых исследователей, название "Юпитер" дал произведению несколько позже импресарио и скрипач Иоганн Саломон "за невиданный прежде величественный масштаб и грандиозность замысла". Петр Чайковский, очень любивший творчество Моцарта, восторженно охарактеризовал симфонию "Юпитер" как "одно из чудес симфонической музыки, особенно благодаря финалу".

Симфония №15 была написана советским композитором и пианистом Дмитрием Шостаковичем летом 1971 года в Доме творчества композиторов в Репино под Ленинградом - месте, где ему всегда особенно хорошо работалось. Произведение, которому суждено было стать итогом всего симфонического творчества композитора, впервые исполнил в Москве в январе 1972 года Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Максима Шостаковича.-0-