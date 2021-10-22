"Золотая осень": в Могилеве проведут дистанционный творческий конкурс для детей и молодежи

22 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве пройдет международный дистанционный творческий конкурс "Золотая осень". Об этом БЕЛТА рассказали в областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

К участию в мероприятии приглашаются дети и подростки в возрасте от 4 до 18 лет: учащиеся и воспитанники изостудий и художественных кружков, центров культуры и школ искусств, а также общеобразовательных школ стран ближнего и дальнего зарубежья. Конкурсанты могут заявиться в нескольких номинациях: "Живопись", "Графика", "Декоративно-прикладное творчество", "Смешанная техника", "Художественное слово". Их творчество будет оцениваться в пяти возрастных категориях.

"Мы предлагаем участникам творчески осмыслить такое время года, как осень, - рассказали в областном методическом центре. - Им необходимо увидеть и запечатлеть интересные осенние сюжеты, пейзажи и преображения в природе. Немаловажно развивать у детей и творческой молодежи способности к самовыражению через практическую деятельность".

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 ноября на электронный адрес mogomc@mogomc.by. К письму необходимо прикрепить фотографию участника и снимок конкурсной работы либо ссылку на видео конкурсного выступления. От одного участника принимается одна заявка на одну или несколько номинаций.

Победители конкурса по номинациям и возрастным категориям награждаются дипломами I, II, III степени с присвоением звания лауреат и дипломант. В каждой номинации также присуждается Гран-при.-0-