"Золотая россыпь оперетты" прозвучит 17 января в музыкальном театре

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный академический музыкальный театр отметит день рождения 17 января яркой концертной программой "Золотая россыпь оперетты", сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

"Идея такого творческого проекта появилась у директора театра Александра Петровича и художественного руководителя Адама Мурзича. Постановку концерта осуществляет режиссер Анна Моторная. Особенностью празднования дня рождения театра станет своего рода парад дирижеров. В нем примут участие как дирижеры Музыкального театра - Юрий Галяс (главный дирижер театра), Николай Макаревич, Марина Третьякова, так и зарубежные гости. Херардо Эстрада из Венесуэлы хорошо знаком нашим зрителям, а Хуан Карлос Дос Сантос из Парагвая и Клементе Мата из Испании впервые выступят на нашей сцене", - рассказала начальник службы маркетинга театра Ольга Гудожникова.

По ее словам, первое отделение составят лучшие вокальные номера классической оперетты, второе - наиболее интересные и эффектные номера советской оперетты. Все ведущие номера исполнят солисты театра: заслуженные артисты Беларуси Маргарита Александрович и Антон Заянчковский, артисты-вокалисты Виктор Циркунович, Алла Лукашевич, Евгений Ермаков и другие. В концерте будут участвовать и две хореографические труппы - классический балет и балет оперетты и мюзикла, ансамбль солистов и оркестр.

В концерте прозвучат лучшие вокальные и оркестровые номера из классических и советских оперетт: "Зеленый остров" Шарля Лекока, "Летучая мышь" и "Цыганский барон" Иоганна Штрауса, "Веселая вдова" и "Страна улыбок" Франца Легара; "Принцесса цирка", "Марица" и "Сильва" Имре Кальмана, "Бал в "Савойе" Пала Абрахама, "Вольный ветер" Исаака Дунаевского, "Поцелуй Чаниты" и "Цирк зажигает огни" Юрия Милютина, "Свадьба в Малиновке" Бориса Александрова и многие другие.-0-