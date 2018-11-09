"Золото "Лiстапада-2018" получил фильм "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары"

Во время вручения Гран-при "Золото "Лiстапада-2018"

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при "Золото "Лiстапада-2018" за лучший фильм получила картина "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары" режиссера Раду Жуде (Румыния, Чехия, Франция, Болгария, Германия), передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения победителей XXV Минского международного кинофестиваля "Лістапад".

Режиссер фильма-победителя Раду Жуде не смог присутствовать на награждении, но прислал сообщение с благодарностью за такую высокую награду.

Специального приза жюри удостоен фильм "Третья жена", режиссер Аш Мэйфэр (Вьетнам). За лучшее звуковое (музыкальное) решение отмечена работа композитора Антона Байбакова в ленте Романа Бондарчука "Вулкан" (Украина, Германия). Приз имени Юрия Марухина за лучшую операторскую работу получили Адам Баерски и Томаш Рафа с фильмом "Однажды в ноябре" режиссера Анджея Якимовски (Польша).

Лучшую женскую роль, по мнению жюри, сыграла Чжао Тао в фильме "Пепел белоснежен" (режиссер Цзя Чжан-Кэ, Китай, Франция, Япония), а мужскую - Степан Девонин в картине "Сердце мира" Наталии Мещаниновой (Россия).

Приз "За лучший сценарий" жюри присудило Огнену Главоничу за фильм "Груз" (Сербия, Франция, Хорватия, Иран, Катар). Награду за лучшую режиссуру получил Цзя Чжан-Кэ за фильм "Пепел белоснежен" (Китай, Франция, Япония).

В основном конкурсе игрового кино этого года участвовало 12 фильмов, которые оценивали Юсуп Разыков (Россия, Узбекистан), Андрей Крецулеску (Румыния), Нерина Т.Коцьянчич (Словения), Антон Сидоренко (Беларусь).

ХХV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2018" проходил в Минске с 2 по 9 ноября. Учредителями кинофестиваля выступили Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-