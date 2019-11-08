"Золото "Лiстапада-2019" получил фильм Валентина Васяновича "Атлантида"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при "Золото "Лiстапада-2019" за лучший фильм получила картина "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича (Украина), передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта картина о том, что является основополагающим для человека. Это темы жизни и смерти, любви", - отметил программный директор фестиваля Игорь Сукманов. - Кроме того, эта картина весьма профессиональная с точки зрения режиссуры. Она очень локанична, очень аскетична, она отбразывает все ненужное, акцентируя внимание на главном. Мне кажется, что это, как универсальное произведение, так и актуальное даже в свете тех событий, которые происходят сейчас по соседству".

Специального приза жюри удостоен фильм "Тело Божие", режиссер - Ян Комаса (Польша, Франция). Ян Комаса также отмечен призом "За лучшую режиссуру".

Приз "За лучший сценарий" жюри присудило Дмитрию Мамулия и Арчилу Кикодзе за фильм "Преступный человек" (Грузия, Россия). Картина "Преступный человек" также отмечена за лучшее звуковое решение. Приз имени Юрия Марухина за лучшую операторскую работу получил Ким Хён Сок с фильмом " Прощай, сын мой" режиссер - Ван Сяошуай (Китай).

Лучшую женскую роль, по мнению жюри, сыграла Саломе Демурия в фильме "Вдох-выдох" (режиссер Дито Цинцадзе, Грузия, Россия, Швеция), а мужскую - Леван Гелбахиан в картине "А потом мы танцевали" (режиссер Леван Акин, Швеция, Грузия, Франция).

Диплома "За душевность в интерпретации народного образа" удостоена Елена Сусанина, фильм "Керосин" (Россия). Диплома "За расширение границ визуального искусства кино" Валерия Гай Германика, фильм "Мысленный волк" (Россия).

В основном конкурсе игрового кино в этом году участвовало 12 фильмов, которые оценивали: Карлос Кинтелла (Куба) - председатель жюри, Олена Ершова (Украина), Юрга Дикчювиене (Литва), Владимир Янковский (Беларусь), Лариса Малюкова (Россия).

"Это было очень сильное соревнование, очень высокий уровень фильмов. Это очень уникальные фильмы. Если оценивать конкурсные работы по 10-ти балльной школе, то я бы поставил от 8,5 до 10 баллов, - рассказал Карлос Кинтелла. - Было довольно сложно. У нас 5 членов жюри, мы очень много разговаривали. И после 7-8 часов мы выбрали победителей".

Церемония награждения победителей состоялась в кинотеатре "Москва".

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходил с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". В этом году он показал более 150 фильмов из 50 стран. Впервые на фестивале были представлены картины из Судана и Сенегала. Учредителями форума выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-