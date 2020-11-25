"Золотое кольцо" Витебска презентует свои творческие проекты

25 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Праздничный квест-экскурс "Нам 25+1! И вы с нами!" состоится сегодня в культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина", сообщили корреспонденту БЕЛТА в данном учреждении культуры.

Масштабная программа мероприятий, посвященная 26-летию комплекса, включает целый ряд ярких событий. Откроет ее официальная часть, во время которой будут отмечены работники учреждения культуры. Творческая часть насыщена выставочными проектами и презентациями. Так, мастера комплекса познакомят всех желающим со своими направлениями деятельности (работа с кожей, вытинанка, набойка, соломоплетение, керамика) и элементами историко-культурной ценности нематериального проявления творчества человека, которым в 2020 году был присвоен статус нематериального культурного наследия Беларуси. Это традиционная технология спирального плетения Городокского, Браславского, Верхнедвинского районов и города Витебска; белорусские практики соломоплетения и инситное (наивное) искусство Витебщины.

Поклонникам средневековья обязательно понравится выставка "Зов Севера", подготовленная клубами исторической реконструкции и моделирования Naglfar, Sarkany, True Varing, а любителей слова покорит презентация творческой деятельности литературного клуба "ЛитКофейник", которому присвоено почетное звание "Народный любительский коллектив Республики Беларусь".-0-