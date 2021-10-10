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Культура
10 октября 2021, 13:35

Золотой гитарный репертуар и мировую премьеру сонаты исполнят в Белгосфилармонии 30 октября

Фото из архива
Фото из архива

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский гитарист Павел Кухта, широко известный в Европе, презентует новый авторский проект "Волшебные краски осени" в Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии 30 октября, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Звучание гитары будет представлено во всей полноте фонических красок как сольного инструмента, так и в ансамбле. Примечательно, что ансамбль составят исключительно струнные инструменты. Именно эти звуки отличает особая уютная теплота, так гармонирующая с октябрьскими красками", - рассказали организаторы.

В концерте примет участие Минский струнный квартет в составе скрипачек Екатерины Мищанчук и Алеси Тарасенко, альтистки Елены Пранович и виолончелистки Екатерины Оковицкой. На сцену также выйдут Даниил Радионов (контрабас) и Марина Ромейко (клавесин).

В первом отделении запланированы сольные произведения испанских композиторов Рехино Сайнса де ла Маса и Хоакина Родриго. Гости услышат произведения "Ронденья", а также "Заклинание и танец". "Эти сочинения, составляющие золотой репертуар гитариста, станут предварительной частью программы, подготавливающей к эксклюзиву. Во время концерта состоится мировая премьера сонаты в 4 частях для гитары и клавесина российского композитора Никиты Кошкина. Произведение написано 10 лет назад, но будет исполнено только сейчас. Именно белорусская публика имеет честь стать первым слушателем", - добавили в Белгосфилармонии.

Второе отделение концерта посвятят музыке легендарного создателя собственного стиля танго нуэво Астора Пьяццоллы. Организаторы отметили, что, несмотря на разницу менталитета и темперамента, эта музыка оказалась необыкновенно близка белорусскому сердцу. "В программе вечера прозвучит сочинение "Времена года в Буэнос-Айресе" в переложении для гитары соло Серджио Ассада, а также знаменитая "Ангел-сюита" в переложении для гитары и струнного квинтета Дмитрия Бородаева. Сочинение будет впервые исполнено в Минске", - добавили организаторы.

Павел Кухта - выпускник Белорусской государственной академии музыки, где также закончил магистратуру в классе доцента Евгения Гридюшко. Лауреат более 20 международных конкурсов, проходивших в Австрии, Германии, Испании, Италии, Израиле, Сербии, Польше, Франции, США, России, Чехии, Украине. Активный участник многих международных фестивалей в качестве специального гостя, члена жюри и преподавателя мастер-классов.-0-

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