"Зооманипарк" открывается в Гомеле

28 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Зооманипарк" открывается сегодня в картинной галерее Г.Х.Ващенко в Гомеле, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

Проект "Зооманипарк" - своеобразный симбиоз животного мира и мира денег. В галерее приглашают взглянуть на них под совершенно иным углом. "Концепция выставочного проекта не ограничена его художественной составляющей и несет в себе многоплановую познавательную цель - познакомить зрителя с разнообразием монетного мира, расширить его представления о том, как могут выглядеть денежные знаки, развеять возможные заблуждения, что монета - это лишь номинал и герб", - рассказали в галерее.

По словам организаторов, формат выставочной экспозиции представляет собой "нестандартный зоопарк", чем и интересен как взрослым, так и детям. "Зооманипарк" призван напомнить жителям города о красоте природы и животного мира, ведь у них в суете зачастую не остается времени оглянуться вокруг и насладится ее прелестью.

Экспозиция будет работать до 28 февраля.-0-