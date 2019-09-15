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15 сентября 2019, 15:34

"Зорная краiна" дает шанс заявить о себе юным белорусам - Лариса Грибалева

Популярная певица, телеведущая, актриса Лариса Грибалева проводит проект по поддержке юных талантов "Зорная краiна", который символично начался в День защиты детей. Заявки на участие в нем пришли с разных уголков Беларуси почти от 70 начинающих исполнителей, которых после двух отборочных туров осталось чуть более 30. Певица выступит с ними во время концертного тура, посвященного Году малой Родины, который стартует сегодня в Гомеле. Корреспондент БЕЛТА узнала у Ларисы Грибалевой об особенностях проекта, творческой деятельности и немного о личной жизни.

- В Год малой Родины приятно внести небольшой вклад в развитие юных талантов Беларуси. За 25 лет творческой деятельности собралось немалое количество любимых песен, и я с удовольствием ими поделюсь. Накопленный опыт и желание помочь начинающим исполнителям стали основой в создании такой творческой платформы, как "Зорная краiна". Уверена, что получится зажечь новые звездочки нашей талантливой страны.

- Отбор участников проекта проходил в два тура: до конца июня был прием видео-заявок, а затем по 15 июля - голосование за лучшие номера. В итоге, сколько всего финалистов и как вы их отбирали?

- Всего 33 финалиста, 11 из них выбрала я, остальные победили с помощью зрителей. За участников проекта собрано почти 5 тыс. голосов. И стоит отметить, что у нас было честное голосование без накрученных лайков.

Интересно, что многие вспомнили песни, которые уже давно не пою в концертах. Например, "До завтра". И было приятно, что девочка исполнила ее. Еще ребята понаходили кавера, которые я исполняла в разных проектах.

- По условиям проекта участникам необходимо было исполнить одну из ваших песен. Какая из них пользовалась наибольшей популярностью?

- "Забытое счастье", которую исполню в День города в Гомеле вместе с тремя вокалистами. Также пели "Часики", "Ну ты хотя бы позвони", "Все будет хорошо", "Чырвоная ружа" и "Крылы". Последняя песня - очень красивая и на белорусском языке, но весьма сложная. Ее выбрали почти во всех областях, а некоторые даже сняли небольшие клипы.

- Как готовитесь к концертам, ведь вы находитесь в Минске, а ребята - в других городах?

- Онлайн. Я распределила между ребятами куплеты и припевы. И все автономно готовятся. Но по сути это будут мои сольные концерты с участием детей. Надеюсь, откроем новые имена, дадим детям возможность показать себя.

- Концерты "Зорнай краiны" запланированы во всех регионах Беларуси. Причем это будут не просто выступления, а интерактивная площадка для общения. Как все будет происходить?

- Помню себя и своих сверстников в юности: для нас самое важное было учиться у кого-то, смотреть, наблюдать, получать опыт даже во время одной репетиции, выступления. Думаю, что и начинающим исполнителям будет полезно получить советы и рекомендации от меня и всей нашей команды. Надеюсь, что ребята не расстроятся, если услышат какую-то критику, а наоборот прислушаются к мнению со стороны.

Мы проведем своего рода мастер-классы по вокалу и сценическому мастерству. Уверена, что если кто-то захочет и дальше заниматься вокалом, видит себя в будущем артистом, он обязательно что-то почерпнет из таких встреч. Ну, а другие ребята просто получат удовольствие от нашего совместного выступления.

Концерты "Зорнай краіны" будут организованы почти во всех областях. Сегодня выступление состоится в Гомеле, 3 октября - в Жодино, 6 октября - в Могилеве, 13 октября - в Солигорске, 23 ноября - в Лунинце, 7 декабря - в Бобруйске, 11 декабря - в Минске.

- Как будет проходить итоговый концерт?

- Последний сводный концерт планируем провести 11 декабря в Минском городском дворце культуры, на котором выступят лучшие. К слову, у нас есть партнер, который вручит подарки самым ярким участникам.

- Лариса, вы известная, состоявшаяся артистка. Что могли бы посоветовать начинающим исполнителям?

- Артистом с большой буквы становятся тогда, когда появляется умение отдавать себя зрителю. Поэтому главное научиться находить контакт со зрителем, который всегда чувствует как искренность и теплоту артиста, так и его холодность. Ведь публика любит тех, кто умеет создавать дружескую атмосферу в зале. Для этого всем вокалистам необходимо владеть актерским или сценическим мастерством.

- Мне кажется, вам многое удалось за 25 лет творческой деятельности. А все ли задуманное смогли реализовать, нет ли чувства сожаления?

- Довольна тем, что произошло, и очень благодарна людям, появившимся на моем пути. Встретила знаковых людей в жизни, когда находилась в Благовещенске на Амуре и занималась в вокальной студии "Радуга". Педагог на меня не делала ставку, поэтому приходилось всегда петь вторым сопрано. Лишь наш аранжировщик и клавишник был уверен, что из Грибалевой что-то получится. Хотя я и не собиралась становиться певицей, вокал был моим хобби в школьные годы. Потом уже в Витебске встретила педагога, композитора Валерия Антоновича Доморацкого. Он написал несколько песен для меня и познакомил с маэстро Михаилом Финбергом. В Минске познакомилась с Егором Хрусталевым, который предложил попробоваться на телевидении. Позже меня пригласили на кастинг в Россию на утреннее шоу. И я была счастлива поработать с гуру телевидения Юрием Николаевым. Благодаря всем этим знакомствам получила огромный опыт и могу уверенно сказать, что в жизни все возможно, если очень захотеть.

- А на каких площадках любите выступать?

- Везде совершенно разная энергетика. Когда ты поешь на стадионе - один репертуар, а в камерном зале - другой, и ты здесь можешь общаться со зрителями практически без микрофона и видеть их глаза. А на стадионе ослепляет свет, и ты только слышишь овации. Очень люблю контактировать со зрителем. Например, если провожу небольшие концерты, ставлю на сцене корзинку и прошу писать записки, а за лучший вопрос дарю диски, плакаты с автографами. Кстати, когда только начинала гастролировать, чаще всего спрашивали про мой рост. Позже, предваряя такой вопрос, начала исполнять песню "Я большая". Вообще получаю удовольствие везде: и на сцене, и на телевидении, и на киноплощадке.

- Чего ждать вашим поклонникам в ближайшее время: выхода новых песен, альбома?

- У меня лишь два альбома, очень хочу сделать третий. А 11 декабря, надеюсь, прозвучат две мои новые песни о любви. И еще есть одна мечта - написать самой такую песню, которая бы стала мегапопулярной.

- Быть женщиной, тем более красивой, известной и любимой, - искусство, которым вы отлично владеете. Каковы ваши основные постулаты успешной женщины? Как вам удается так отлично выглядеть и поддерживать высокую работоспособность?

- Моя внешность - просто отличная генетика, за которую спасибо родителям. И всем, наверное, сказала бы, исходя из личного опыта, чем позже начинаешь что-то делать со своей внешностью, тем моложе выглядишь.

Насчет питания и спорта... Могу признаться, что я мясоед, при этом ем на ночь. Но я не люблю сладкое и спокойно живу без него. А спорт мне сейчас противопоказан. Но когда у тебя трое детей, то ты и так всегда в тонусе.

На мой взгляд, главное так организовать свою жизнь, чтобы лично тебе было комфортно и удобно, при этом, не гонясь ни за кем. Главное наше искусство, придя к определенному возрасту, понять, что ты действительно ждешь от жизни, и следовать этому. Если ты не хочешь куда-то бежать и за кем-то успевать, то и не нужно. Делай то, что тебе приятно, интересно, и все будет хорошо.

- В чем ваш секрет счастливой семейной жизни? Ведь недоразумения, плохое настроение, ссоры случаются в каждой семье. Как найти и сохранить баланс в отношениях с детьми?

- Моей старшей дочери Алисе уже 16 лет, сыну Арсению - 14, а младшей Алене - 3 года. Признаюсь, бывают разные ситуации, ведь у каждого свой характер. Но я всегда помню, что мама старше и должна быть мудрее, поэтому больше молчу, дышу глубже и говорю себе, что они скоро повзрослеют.

- Ваше отношение к жизни…

- Очень люблю жизнь и не могу терпеть пессимистов, которые постоянно жалуются. Нам дарована жизнь. Это и есть самая главная ценность, которую мы имеем. Поэтому всех призываю, соблюдая христианские принципы, не мешая другим, быть добрее, улыбчивее и получать максимум удовольствия от жизни.

Ольга АНТОНЕНКОВА,

БЕЛТА.-0-

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