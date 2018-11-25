Зрителей финального шоу детского "Евровидения-2018" в "Минск-Арене" приглашают приехать заранее

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зрителей финального шоу детского конкурса песни "Евровидение-2018" в "Минск-Арене" приглашают приехать заранее. Их ожидает развлекательная программа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Во-первых, это телевизионное шоу, которое должно начаться ровно в 18.00. Во-вторых, для зрителей будут организованы развлекательные зоны. В том числе настроение взрослым и детям будут создавать ростовые куклы. Также можно будет купить сувениры, что позволит на долгие годы оставить воспоминание об этом масштабном песенном форуме", - сказали в пресс-службе.

В Белтелерадиокомпании напомнили, что на официальном сайте детского "Евровидения" продолжается зрительское онлайн-голосование. Оно продлится до начала грандиозного финального концерта. Затем после живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Результаты зрительского голосования суммируют с результатами, которые выставило национальное жюри от каждой из двадцати стран, участвующих в конкурсе, - и таким образом определится триумфатор.

По правилам, выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе представителя своей страны, просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов на официальном сайте форума www.junioreurovision.tv. Поддержать молодых артистов в интернете можно с любого стационарного или мобильного устройства: компьютера, планшета или мобильного телефона.

Во время финального шоу сегодня на сцену "Минск-Арены" выйдут юные дарования из Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши. Официальный представитель Беларуси на детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by и официальный сайт детского "Евровидения" www.junioreurovision.tv.

Детский песенный конкурс "Евровидение" проводится ежегодно Европейским вещательным союзом (ЕВС) и транслируется по телевидению и радио на территории всей Европы, а также в некоторых других странах мира в интернете. В нем участвуют дети в возрасте от 9 до 15 лет. По правилам конкурса максимальное количество участвующих стран - 18. Однако в текущем году ЕВС был вынужден изменить правила в связи с большим количеством заявок. В Минске собрались представители 20 стран, что является рекордом в истории детского "Евровидения".

Первое детское "Евровидение" было проведено в 2003 году после успеха скандинавского конкурса MGP Nordic, прошедшего в 2002 году при участии Дании, Норвегии и Швеции. ЕВС понравилась идея данного соревнования, и она была воплощена на панъевропейском уровне. С 2005 года каждый конкурс проходит под своим слоганом. Девиз в 2018-м - Light up! ("Зажигай!").

Беларусь участвует в детском конкурсе песни "Евровидение" с начала его организации. На счету страны две победы - в 2005 году лучшей стала Ксения Ситник, а в 2007-м - Алексей Жигалкович. Беларусь уже принимала у себя песенный конкурс в ноябре 2010 года. Детское "Евровидение-2010" состоялось в Минске в спорткомплексе "Минск-Арена", который стал самой большой сценой в истории детского "Евровидения". Финал и две открытые репетиции шоу посетили около 40 тыс. человек. Участие в конкурсе приняли 14 стран. Победителем стал Владимир Арзуманян из Армении с песней "Mama".

ЕВС вновь предложил Беларуси стать хозяйкой детского "Евровидения" с учетом положительного опыта участия белорусских представителей в конкурсе, а также его успешной организации в Минске восемь лет назад.-0-