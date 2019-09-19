Зрителей финального шоу нацотбора детского "Евровидения-2019" ожидает много сюрпризов

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зрителей финального шоу национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019" ожидает много сюрпризов, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

"Шоу обещает стать запоминающимся и ярким. И телезрителей, и гостей в студии ожидает много сюрпризов, начиная от качества картинки до интересных графических решений", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

Сегодня у финалистов проходят индивидуальные репетиции. Каждому отведено достаточно времени, чтобы освоиться на сцене. Завтра днем пройдет генеральный прогон в режиме прямого эфира.

Соревноваться в вокальном мастерстве во время финала будут исключительно девочки: Елизавета Мисникова, Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова. "Какие акценты они расставили в своих номерах, на что делают ставки, в каких образах предстанут перед публикой - всех секретов конкурсантки не раскрывают, но обещают удивить публику", - отметила руководитель пресс-службы.

Выступление каждого из 10 финалистов будут предварять видеовизитки, снятые творческой командой "Беларусь 1". В этом году главная тема визиток связана с официальным слоганом международного форума Share the Joy ("Поделись радостью") и его логотипом - воздушным змеем. К слову, посткарды юных исполнителей уже представлены в утренней программе "Добрай раніцы, Беларусь!".

Победителя национального отбора определят по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Он представит страну на детском "Евровидении-2019" 24 ноября в Гливице.

Национальный отбор на детское "Евровидение" является доброй традицией, которой Белтелерадиокомпания следует уже много лет. В 2003 году представителем Беларуси на самом первом международном детском конкурсе песни была названа лауреат проекта "Сузор'е надзей" 10-летняя Ольга Сацюк из Кобрина, прошедшая несколько туров отбора в телевизионном проекте медиахолдинга. С 2004 по 2019 год за право представлять Беларусь на международном детском "Евровидении" в национальных отборах соревновались более 800 юных артистов и коллективов. Рекордное количество заявок было подано в 2008 году - 84.

Некоторые конкурсанты доходили до финала не один раз. Среди самых стойких "второгодников" - Зинаида Куприянович, Надежда Мисякова, Руслан Асланов, Лидия Заблоцкая, группа "Мonkey Tops", Анастасия Жабко, Арина Пехтерева. Трижды за первое место боролись Кирилл Ермаков, Роман Волознев и Диана Громова. Рекордсменкой по числу финалов сейчас является Мария Жилина, которая завтра в четвертый раз попробует свои силы.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-