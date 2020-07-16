Звезда Филиппа Киркорова зажглась в фестивальном Витебске

16 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Звезда Филиппа Киркорова зажглась сегодня на Площади звезд возле главной площадки "Славянского базара", передает корреспондент БЕЛТА.

Звезда нового лауреата специальной награды Президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию" стала 16-й на Площади звезд и открыта сразу после торжественного поднятия флага фестиваля. "Звездную" прописку в Витебске получил народный артист России, Украины, Молдовы, Чечни, Ингушетии Филипп Киркоров.

Аллея звезд заложена в 2009 году в террасе Летнего амфитеатра. На входе расположена стела, которую венчает статуэтка девушки с венком в руках. Это увеличенная копия приза, который с 2005 года ежегодно вручается лауреатам специальной премии Президента "Через искусство - к миру и взаимопониманию". На самой площадке находятся квадраты из полированного гранита с символом фестиваля - цветком василька, на каждом из них начертано имя обладателя и год вручения престижной премии. В различные годы обладателями награды становились Андрей Петров, Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Алла Пугачева, София Ротару, Александра Пахмутова, Валерий Леонтьев, "Песняры", Игорь Лученок, Надежда Бабкина, Полад Бюльбюль оглы, Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга, Тамара Гвердцители, Роза Рымбаева, Таисия Повалий.

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