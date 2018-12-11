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Звезда оперной сцены Ольга Перетятько спела с Робби Уильямсом в Париже

Культура 11.12.2018 | 15:28

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минск на этой неделе приедет звезда мировой оперной сцены Ольга Перетятько. Выступление "золотого сопрано России" состоится в Большом театре Беларуси 15 декабря на IX Минском международном Рождественском оперном форуме. Как сообщили БЕЛТА в концертном агентстве Berin Iglesias Art, за несколько дней до начала репетиций в белорусской столице Ольга Перетятько приняла участие в мероприятии в честь 105-летия Федерации фехтования. На гала-ужине в Париже она исполнила с известным певцом Робби Уильямсом его мегахит Angels.

Своими впечатлениями певица поделилась в Instagram. Ольга сопроводила фрагмент выступления эмоциональной подписью. Поклонники оперной певицы отреагировали на этот яркий дуэт десятками тысяч просмотров и сотнями восторженных комментариев. "Мечта любого артиста петь то, что ты хочешь и можешь петь; петь то, что зрители хотят от тебя услышать. Это был невероятный и неожиданный опыт. Самая дорогая награда для меня это видеть и чувствовать публику. Энергию, которая исходила в этот момент из зала, можно было осязать", - отметила Ольга Перетятько в Instagram.

Для своего первого сольного выступления в Минске она подготовила особую программу. Праздничное настроение концерту придаст не только ожидание приближающихся зимних праздников, но и композиция "День Рождества", которая специально была написана для Ольги композитором Петром Геккером. Премьера песни состоится в Минске.

"Я волнуюсь перед каждым выступлением, - говорит Ольга Перетятько. - Это такое полезное волнение, которое на сцене превращается в адреналин и помогает. Ведь важен кураж. А он есть, к сожалению, не на каждом выступлении. Но когда ты ловишь эту волну, получаются самые замечательные спектакли или концерты. Очень жду встречи с минской публикой, надеюсь, мы будем на этой самой одной волне".

Ольга Перетятько - российская оперная певица, завоевавшая достойное место в ряду знаменитых оперных мастеров нашего времени. Она родилась в Ленинграде в 1980 году и начала музыкальную карьеру в 15 лет в детском хоре Мариинского театра.

В 2007 году Ольга успешно выступила на конкурсе Пласидо Доминго "Опералия", который стал точкой отсчета ее международной карьеры.

15 декабря в Большом театре Беларуси Ольга Перетятько исполнит оперные арии русских и итальянских композиторов под аккомпанемент оркестра Большого театра, дирижер - Джанлука Марчано.-0-

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