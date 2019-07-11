Звезда Таисии Повалий появилась на площади лауреатов в день открытия "Славянского базара"

11 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Именная плита народной артистки Украины Таисии Повалий пополнила коллекцию площади лауреатов возле Летнего амфитеатра в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр культуры Юрий Бондарь

Известная эстрадная певица, обладательница первого Гран-при в истории конкурса молодых исполнителей на "Славянском базаре" в этом году удостоена награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Таисия Повалий уже пятнадцатая обладательница именной прописки на площади лауреатов в Витебске.

"Волнуюсь, как в далеком 1993-м. Для меня это знаковое событие. Беларусь - это моя творческая родина. Я так искренне считаю. "Славянский базар", Витебск открыли для меня двери на большую сцену, - призналась певица во время церемонии. - В то время я просто пела для себя, не чувствовала, что могу достичь чего-то невозможного. Но тогда на фестивале у меня словно выросли крылья. Я просто купалась в удовольствии. Загорелась душа, а сердце разрывалось от счастья, что я на таком фестивале. То, что я получила первое Гран-при в истории "Славянского базара" - это, наверное, божий дар". Осознала его значение певица не сразу. Только выйдя из вагона на перрон в Киеве, она поняла, что прославилась. Встречали ее с цветами, собрались представители телеканалов Украины.

Присуждение специальной награды артистка считает знаком того, что в ее жизни снова должен произойти какой-то важный виток.

Она поблагодарила Президента Беларуси за оказанную честь и за то, что его усилиями в стране так много делается для укрепления мира, дружбы и взаимопонимания между народами. А белорусская публика в свою очередь отблагодарила цветами и фейерверком. В русле новой традиции фестиваля лауреату премии подарили картину витебского художника. Свою работу певице презентовал мастер акварели Феликс Гумен.

Министр культуры Беларуси Юрий Бондарь на церемонии отметил, что решение главы государства о присуждении в этом году специальной награды "Через искусство - к миру и взаимопониманию" Таисии Повалий - свидетельство высокого признания ее выдающегося вклада в развитие современного музыкального искусства и укрепление культурных связей. "Можно быть уверенными в том, что эта звезда послужит важным стимулом для дальнейшего развития вашего творчества, завоевания новых высот. Вы покорили сердца миллионов. Вас помнят и любят в Беларуси и всегда очень ждут", - сказал министр.

Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин

Мэр Витебска Виктор Николайкин подчеркнул, что постоянную прописку на площади лауреатов получила звезда еще одного истинного друга города и фестиваля.

Действительно, Таисия Повалий приезжает на "Славянский базар" почти каждый год, отмечает все перемены в лучшую сторону и внимательно следит за конкурсом. По ее мнению, уровень молодых исполнителей всегда очень высокий. Она это говорит со знанием дела: в 2010 году сама возглавляла жюри конкурса. А еще артистка призналась, что планирует программу в честь своего 55-летия, которую представит в конце этого года, привезти в Витебск на следующий "Славянский базар".

Вечером на сцене амфитеатра артистке будет вручена специальная награда Президента Беларуси. Певица примет участие в концерте открытия.

Аллея звезд была заложена в 2009 году возле Летнего амфитеатра. На площадке расположены квадраты из полированного гранита с именем звезды и символом фестиваля - цветком василька. В 2016 году аллея была преобразована в площадь звезд - ныне площадь лауреатов.

XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 11 по 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-

Фото Александра Хитрова