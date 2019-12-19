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19 декабря 2019, 08:42

Звезда украинской оперы и камерный оркестр БГАМ откроют "Январские музыкальные вечера" в Бресте

На фестивале. Фото из архива
На фестивале. Фото из архива

19 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Звезда украинской оперы Тарас Штонда и камерный оркестр Белорусской государственной академии музыки выступят на вечере-открытии XXXII Международного фестиваля классической музыки "Январские музыкальные вечера" 9 января в Бресте. Об этом сообщила журналистам художественный руководитель и главный режиссер фестиваля, заслуженный деятель искусств Лилия Батырева, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Солист Национальной оперы Украины бас Тарас Штонда впервые участвует в "Вечерах". Он исполнит несколько известных романсов и украинских народных песен. В сопровождении камерного оркестра БГАМ выступит заведующий кафедрой специального фортепиано академии доцент Владимир Дулов. Прозвучит дивертисмент Михаила Глинки на темы из оперы "Сомнамбула" Винченцо Беллини. Это произведение, как и многие другие на фестивале, брестская публика услышит впервые.

XXXII Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" пройдет с 9 по 12 января. В нем примут участие исполнители из 10 стран: Беларуси, Германии, Грузии, Литвы, Польши, России, США, Украины, Китая, Нидерландов. Состоятся четыре больших музыкальных вечера, во время которых прозвучат шедевры русской, белорусской и западноевропейской музыки. Помимо этого 9 и 10 января артисты дадут два дневных концерта в Брестском государственном музыкальном колледже имени Г.Ширмы.

Феерическим, по словам Лилии Батыревой, обещает стать вечер-закрытие фестиваля 12 января. В первом отделении впервые на брестской сцене выступит лауреат международных фестивалей и конкурсов камерный хор Гомельской областной филармонии. Во втором отделении своим искусством порадуют солист Балтиморского оперного хора, лирико-драматический баритон Альберт Нидель (США) и музыканты Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь под управлением народного артиста Беларуси Александра Анисимова.

Под занавес вечера выступит трио музыкантов, в котором партию фортепиано исполнит композитор, пианист-виртуоз из Польши Константин Виленский, контрабаса - белорусский музыкант Вячеслав Плеско, ударных инструментов - директор Брестского музыкального колледжа Олег Ровдо. Публика услышит вариации на тему культовой оперы Джорджа Гершвина "Порги и Бесс".

Организаторами XXXII Международного фестиваля классической музыки "Январские музыкальные вечера" выступают Брестские областной и городской исполнительные комитеты, Министерство культуры, Белорусский союз музыкальных деятелей, Брестское областное музыкальное общество.-0-

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