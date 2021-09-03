Звездный листопад в середине осени: концерт классических оперетт и шлягеров пройдет в Минске

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт в двух отделениях "Звездный листопад" пройдет 9 октября в Белорусском государственном академическом музыкальном театре, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Осеннее настроение. Мерное постукивание дождевых капель по зеркальным крышам, усыпанные желто-бурыми листьями мокрые тротуары и проглядывающие сквозь облака солнечные лучи, радостно озаряющие бесконечную палитру красок царицы-природы. Именно в такие осенние дни всем нам хочется солнца, тепла, улыбок и хорошего настроения. И тут нам на помощь приходит музыка", - отметили в Белорусском государственном академическом музыкальном театре.

В концертной программе "Звездного листопада" прозвучат полюбившиеся номера из классических оперетт и мюзиклов, а также знаменитые эстрадные шлягеры. По словам организаторов, в сопровождении симфонического оркестра ведущие солисты театра создадут неповторимую атмосферу музыкального праздника и заставят гостей улыбаться, грустить и сопереживать происходящему.-0-