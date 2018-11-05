Звезды Мариинского театра выступят 24 ноября в Минске

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезды Мариинского театра Наталия Тимченко и Владимир Галузин выступят в Минске 24 ноября, сообщила БЕЛТА ведущий редактор отдела информации Большого театра оперы и балета Беларуси Елена Балабанович.

"Солисты Мариинского театра из Санкт-Петербурга выйдут на сцену Большого театра Беларуси в грандиозной опере Джузеппе Верди "Аида" в постановке режиссера Михаила Панджавидзе. Наталия Тимченко исполнит заглавную партию плененной эфиопской принцессы, а Владимир Галузин примерит образ влюбленного в нее египетского военачальника Радамеса", - рассказала Елена Балабанович.

По ее словам, ведущие партии также исполнят звезды Большого театра: заслуженные артисты Беларуси Оксана Волкова, Андрей Валентий и Владимир Громов. За дирижерским пультом будет заслуженный артист Украины маэстро Виктор Плоскина.

Владимир Галузин - народный артист России, тенор, известный зрителям Мариинского театра по партиям Ленского в опере "Евгений Онегин" Петра Чайковского, Владимира Игоревича в "Князь Игорь" Александра Бородина, Алексея в "Игроке" Сергея Прокофьева, Калафа в опере "Турандот" и Пинкертона в "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини и многим другим. Он покорил также известнейшие мировые оперные площадки, работал под руководством знаменитых дирижеров Валерия Гергиева, Карло Рицци, Марчелло Виотти и с прославленными оперными режиссерами Франко Дзеффирелли и Грэмом Виком.

Наталия Тимченко - одна из самых востребованных певиц Мариинского театра, которую с удовольствием приглашают такие знаменитые оперные театры мира, как Карнеги-Холл, "Лисео" и Театр ан дер Вин, Марсельская опера и Фестивальный театр Баден-Бадена. В Мариинском театре она исполняет партии Татьяны ("Евгений Онегин"), Лизы ("Пиковая дама" Петра Чайковского), Земфиры ("Алеко" Сергея Рахманинова), Лиу ("Турандот"), Амелии ("Бал-маскарад" Джузеппе Верди) и др.-0-