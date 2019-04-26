100 млн евро для развития экономики: руководство Беларусбанка принимает участие в II Форуме "Пояс и путь" в Пекине

Делегация ОАО "АСБ Беларусбанк" принимает участие во II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь". На полях форума состоялась встреча лидеров двух государств Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. В переговорах в составе белорусской делегации принял участие председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич.

В рамках визита делегации банка в Пекин подписано кредитное соглашение с Банком развития Китая (ГБРК) о предоставлении "Беларусбанку" финансовых ресурсов на сумму 100 млн евро для развития национальной экономики.

Документ подписывают директор ляонинского филиала Банка развития Китая (ГБРК) Хон Дэнцзинь и председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич

Церемония подписания кредитного соглашения прошла с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого.

На китайском рынке Беларусбанк активно работает уже более 10 лет. Крупнейший банк страны – единственный белорусский банк, который имеет в Китае постоянное представительство. Беларусбанк выступает от имени Республики Беларусь в Межбанковском объединении Шанхайской организации сотрудничества.

Локомотив данного объединения – главный партнер банка не только в Китае, но и во всем азиатском регионе – Банк развития Китая.

Накануне визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Пекин с участием представителей белорусской делегации подписано более десяти договоренностей о развитии сотрудничества в сфере медицины, образования, создания совместных производств и инвестиций. В церемонии, которая состоялась в белорусской дипмиссии в КНР, приняло участие руководство Беларусбанка.

На полях международного форума "Пояс и путь" Белорусская железная дорога и Эксимбанк Китая подписали кредитное соглашение о предоставлении ресурсов на сумму 65,7 млн евро. Гарантом выступит Беларусбанк. Средства будут предоставлены для финансирования проекта "Электрификация участков Гомель – Жлобин – Осиповичи и Жлобин –Калинковичи. 3-я очередь. Участок Жлобин – Калинковичи".

Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, вице-президент Эксимбанка Китая Се Пин, председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич

Делегация Беларусбанка также приняла участие в тематическом форуме Financial Connectivity Forum. Спикерами мероприятия выступили министр финансов КНР, председатель правления Народного банка Китая, директор-распорядитель МВФ и представитель Всемирного банка.

Во время деловых переговоров был отмечен высокий уровень доверия между Минском и Пекином. Стороны акцентировали внимание на увеличении взаимовыгодных белорусско-китайских проектов.

Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько, министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко, председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич

В ходе визита руководства Беларусбанка в Китай в составе белорусской делегации также проведен ряд встреч с партнерами банка. По итогам переговоров стороны определили перспективные направления сотрудничества.

Деловые встречи состоялись в рамках участия делегации ОАО "АСБ Беларусбанк" во главе с председателем правления Виктором Ананичем во II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь", который проходит с 25 по 27 апреля в Пекине. Всего количество участников мероприятия насчитывает порядка 5000 зарубежных гостей из 150 стран.

(В тексте используются фото из архива БЕЛТА)

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