15–17 мая впервые в Беларуси аккредитованное FIDIC-обучение

3-дневный курс "Модуль 1: Практика применения контрактов FIDIC"

Уникальная возможность пройти аккредитованное обучение на русском языке.

Лектор - Адриана Спасова (Болгария) - аккредитованный FIDIC-тренер, инженер-строитель с 30-летним профессиональным опытом, включая познания в области строительства в странах СНГ (Российская Федерация, Казахстан, Украина).

Курс адаптирован для Беларуси, включает дополнительные материалы и информацию. В частности – сборник образцов писем, заявлений, уведомлений, отчетов, которые обычно используются при применении Красной и Желтой книг.

Курс предназначен для представителей подрядчиков, заказчиков, инженеров-консультантов и архитекторов, инвесторов, страховщиков, проектных менеджеров и юристов, специализирующихся в строительстве.

Программа содержит подробный анализ основных статей и положений самых важных контрактов FIDIC-издания 1999 года, в частности:

- Красной книги "Условия контракта на строительство"

- Желтой книги "Условия контракта на поставку оборудования, проектирование и строительство";

- Серебряной книги "Условия контрактов на инжиниринг, поставку оборудования и строительство (EPC) и проектов, выполняемых под ключ.

Курс основан на реальной практике применения и имеет рекомендации по адаптации контракта к конкретному законодательству и проекту.

Цель обучения – научить участников правильно толковать положения контрактов и следовать процедурам FIDIC.

Слушатели курса получат сертификат о прохождении обучения по аккредитованной программе FIDIC, сборник рекомендованных FIDIC-проформ писем, заявлений, уведомлений, отчетов и т.д.

17 мая за круглым столом с участием белорусских специалистов, имеющих опыт применения проформ договоров FIDIC, обсудим вопросы применения и толкования в Беларуси (применение твердой контрактной цены, распределение рисков, экономия подрядчика и т.д.)

По всем вопросам обращаться к организатору мероприятия Event Media, +375 29 610-03-35, + 375 29 596-61-77, + 375 17 221-02-25/28

Справочно: FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) — международная федерация инженеров-консультантов, объединяет национальные ассоциации инженеров-консультантов и представляет более одного миллиона специалистов в более чем ста странах мира. Учреждена в 1913 году. FIDIC разрабатывает типовые условия (проформы) контрактов для регулирования отношений участников международной инвестиционно-строительной деятельности, а также сопутствующие материалы.

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