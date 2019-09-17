21 сентября Белинвестбанк приглашает на бизнес-завтрак для предпринимательниц в Могилеве

"Мои шаги в бизнесе" для предпринимательниц Могилева. 21 сентября Центр поддержки и развития женского предпринимательства Белинвестбанка проводит очередную встречу в формате бизнес-завтрака. Это реальный инструмент сделать первый шаг на пути к созданию своей компании или расширить горизонты собственного бизнеса!

Если вы собственница малого или среднего бизнеса, начинающая бизнес-леди или в ближайшее время планируете ею стать, ждем вас в следующую субботу, 21 сентября, на бизнес-завтрак. На протяжении четырех часов вы сможете познакомиться с уникальными бизнес-кейсами, пообщаться с экспертами и получить возможность задать волнующие вас вопросы, завести полезные знакомства и связи.

О чем расскажут эксперты на бизнес-завтраке?

Евгений Бондарец, инвестор, предприниматель, маркетолог расскажет об "упаковке" бизнеса. Спикер поможет разобраться со всеми нюансами от визиток до продающего сайта и расскажет, как на самом деле вас видят клиенты.

Коуч, бизнес-тренер, консультант Татьяна Чуяшова проведет мастер-класс по продажам "Насколько вы важны клиенту и сложно ли вас заменить: стратегия и тактика при любом раскладе".

О том, как совмещать любимое дело и семейную жизнь и при этом быть успешным руководителем крупного бизнеса, расскажет Татьяна Бондарчук, директор ОАО "Могилевская фабрика мороженого".

Вдохновляющей историей успеха поделится учредитель и директор спа-салона "Сакура" Ольга Мириева.

Как стать участницей бизнес-завтрака в Могилеве?

Участие в бизнес-завтраке бесплатное! Но вам необходимо зарегистрироваться .

Бизнес-завтрак пройдет: 21 сентября 2019 года с 10:00 до 14;00.

Регистрация: с 9:30 до 10:00.

Место: ресторан "Шале".

Адрес: г. Могилев, ул. Дарвина, 4.

Справочная информация по телефонам: + 375 29 343 03 81 и + 375 29 665 57 72.

Белинвестбанк приглашает начинающих и действующих бизнес-леди Могилева провести субботнее утро с пользой для себя и своего дела.

Вы также можете почитать о том, как прошли предыдущие бизнес-завтраки в Бресте , Витебске , Гродно и Гомеле .

Узнать обо всех мероприятиях, проводимых Центром поддержки женского предпринимательства, вы можете в официальной группе в Facebook "БИЗНЕС. Не только мужское дело" .

Размещение рекламы на БЕЛТА