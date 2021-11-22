25 интересных фактов о белорусской памятной монете. Совместный проект БЕЛТА и Нацбанка

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 27 декабря исполняется 25 лет с момента начала выпуска Национальным банком Беларуси памятных монет. Этому серебряному юбилею посвящен новый совместный проект Белорусского телеграфного агентства и Нацбанка, сообщает БЕЛТА.
Памятные монеты являются одним из символов государства. Они несут в себе важную информацию о культурном и историческом наследии белорусского народа, его достижениях, важнейших событиях в истории нашего государства и всего человечества.
Такие монеты выпускаются в обращение ограниченными тиражами, которые определяются исходя из популярности заявленной темы, спроса на продукцию, состояния нумизматического рынка, покупательной способности населения и множества других факторов. Тиражи белорусских памятных монет варьируются от нескольких десятков до нескольких десятков тысяч экземпляров.
Высокий художественный и эстетический уровень памятных монет Беларуси по достоинству оценен на международных нумизматических конкурсах, вызывает значимый интерес и высокую оценку как у специалистов в области нумизматики, так и у коллекционеров.
Ежедневно по будням на сайте БЕЛТА будет выходить инфографика с самыми интересными фактами о белорусских памятных монетах. Вы узнаете о монетах с зеркальным текстом, бриллиантами, голограммой, оптической иллюзией, микротекстом, QR-кодом, необычной формы, "детских", цветных, а также о памятных монетах "под старину".
Мы расскажем, как и где они чеканятся; их тираже и номинале; коллекционной значимости; весе и материале изготовления; каким темам и людям посвящены, а также о других примечательных и уникальных фактах, связанных с 25-летним юбилеем белорусской памятной монеты.-0-